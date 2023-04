Marius Budăi îi răspunde lui Boloș: Atâta timp cât noi PSD vom fi la guvernare este exclusă tăierea salariilor bugetarilor

Ministrul Muncii Marius Budăi a precizat că este exclusă varianta tăierii salariilor bugetarilor atâta timp cât PSD este la guvernare. El a adăugat că la toate şedinţele coaliţiei la care a participat nu a fost luat în discuţie un astfel de subiect, anunță news.ro.

Reacţia vine după ce ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Marcel Boloş a precizat, sâmbătă, că reducerea cheltuielilor este o măsură cerută de către Comisia Europeană pentru îndeplinirea condiţiilor din PNRR şi că pentru ca ea să fie considerată ca fiind o măsură cu impact, este posibil să fie nevoie de măsuri precum tăierea salariilor, reducerea numărului de bugetari sau creşterea impozitelor.

„Tot simplu şi direct vă spun şi eu, mă uit în ochii cetăţenilor români şi le spun că atâta timp cât noi PSD vom fi la guvernare este exclusă această variantă de tăiere a salariilor. Că trebuie să facem tot posibilul şi să reducem risipa este cu totul şi cu totul altceva. Şi să încadrăm în fişa postului unui ministru şi a unui decident şi a unui ordonator de credite şi anume o cheltuire eficientă a fondurilor publice este cu totul şi cu totul altceva. Însă, de noi de PSD în 30 de ani de istorie postdecembristă, nu s-a legat niciodată o asemenea variantă şi nu gândim niciodată o asemenea variantă şi nu vom fi de acord cu o asemenea variantă”, a afirmat Marius Budăi, întrebat luni la Antena 3 dacă vor fi tăiate salariile bugetarilor, cum a fost făcut în anul 2010.

Ministrul Muncii spune că este exclus din punctul de vedere al PSD o reducere a salariilor bugetarilor

Ministrul Muncii a reiterat faptul că este exclus din punctul de vedere al PSD o reducere a salariilor bugetarilor. „Sub nicio formă”, a punctat Budăi.

„Atâta timp cât noi PSD vom fi la guvernare, este exclusă această variantă. După ce am sesizat din presă interviul domnului Boloş am căutat şi am văzut şi eu interviul şi domnul Boloş a plecat practic de la sursa răului, aşa cum îi spun eu, şi anume a plecat de la scrierea din PNRR, însă, eu repet, ca să fim foarte clari – da, trebuie să fim atenţi cu cheltuirea fondurilor publice, dar nu cu reducerea salariilor şi nu într-o perioadă în care puterea de cumpărare a tuturor românilor este ameninţată. S-au trecut în PNRR multe lucruri şi în principal la televizor atunci eram doar câţiva sau doi colegi din PSD, dar atunci îi făceaţi nebuni sau îi făceaţi doar politicieni, era Marcel Ciolacu şi Marius Budăi care spuneam că vor fi trecute lucruri în PNRR, lucruri care vor fi unele din ele imposibil de îndeplinit şi altele împotriva oamenilor. Dacă plecăm de la acel procent, nu discut valoarea procentului, discut de un procent, de o plafonare a cheltuielilor din PIB cu pensiile seniorilor României, unde am primit întrebare clară de la Comisia Europeană şi am fost întrebat – de ce, domnule ministru, 2070 şi de ce domnule ministru, acest procent. Eu când am ajuns în Ministerul Muncii, am solicitat colegilor din Ministerul Muncii o analiză, pentru că am vrut să înţeleg. Nu există la Ministerul Muncii o asemenea analiză, de ce nu 9,2, 9,3 sau nu 12. De ce în acel moment când noi ştim că media cu plata pensiilor în PIB la nivel de UE era 12,5 – 13%”, a mai explicat ministrul PSD.

El a mai precizat că „dacă se va pune această problemă şi colegii din PNL vor veni cu această problemă, eu vă spun că la toate şedinţele coaliţiei la care am fost până acum nici nu s-a pus sub o formă în discuţie aceasta”.

„Ca să închidem această discuţie, eu la toate şedinţele la care am fost nu a fost această discuţie. Însă ne vom strânge în forurile statutare ale partidului şi vom lua o decizie şi preşedintele o va comunica”, a completat Budăi.

'Partea din fiscalitate o să discutaţi cu ministrul de resort, nu este la mine'

Chestionat ce propuneri de tăieri are pentru Ministerul Muncii, aşa cum a cerut premierul ca miniştrii să prezinte miercuri o situaţie cu modul în care pot să îşi chibzuiască cheltuielile şi că cere instituţiilor să îşi facă datoria şi să ajungă să realizeze o colectare aşa cum este planificată, Marius Budăi a replicat: „Partea din fiscalitate o să discutaţi cu ministrul de resort, nu este la mine”.

„Ar fi nedrept să mă pronunţ asupra fiscalităţii. Trebuie să discutăm foarte clar care sunt sectoarele şi care sunt intervalele undee să interzicem cumulul de pensie cu salariu. Trebuie să ţinem foarte mult cont de Constituţie care spune că dreptul de a munci este garantat de Constituţie şi dreptul la pensie la fel şi în jurul Constituţiei să luăm această decizie. Eu v-am citit din Constituţie, vom vedea exact, dacă vorbim de pensionare anticipată, dacă vorbim de alte lucruri, dar în Constituţie este clar dreptul la pensie şi dreptul la muncă. Nu am avut o discuţie cu domnul premier pe subiectul tăierilor”, a completat ministrul social-democrat.

Întrebat mai departe ce va propune miercuri, Budăi a răspuns: „Noi avem deja un plan”.

„După cum bine ştiţi, în momentul în care au sărit preţurile la energie, ceea ce am făcut noi la fiecare minister prin schimbări de becuri inteligente, prize inteligente Analizăm. Eu din câte ştiu, niciodată nu s-a pus problema Ministerului Muncii, pentru că la Ministerul Muncii avem cheltuielile sociale. Nu am auzit niciun lider de coaliţie să spună, din contră am auzit de Marcel Ciolacu care a spus – exclus cheltuielile sociale. Noi acum suntem în analiză. Analizăm luni şi marţi şi voi ştii miercuri ce am de spus. Însă dacă vom ajunge la Capitolul Bunuri şi Servicii, la unele lucru pe care le considerăm oportune că le putem amâna, cu siguranţă că vom face acest lucru. Trebuie să luăm măsurile ca atare”, a mai declarat Budăi.

Numărul de posturi din Ministerul Muncii nu se va reduce

Referitor la reducerea numărului de posturi în Ministerul Muncii, Budăi a spus că este exclus acest lucru.

„Exclus. Eu mai am nevoie de oameni”, a conchis ministrul Muncii.

Premierul Nicolaer Ciucă a declarat, luni, la Focşani, că le-a cerut miniştrilor ca până miercuri să vină să îmi prezinte o situaţie cu modul în care pot să îşi chibzuiască cheltuielile şi că cere instituţiilor să îşi facă datoria şi să ajungă să realizeze o colectare aşa cum este planificată. El a mai spus că este responsabilitatea lor faţă de români şi nu pot să vină acum şi să îi înspăimânte că urmează să rămână fără locuri de muncă, fără salarii, pentru că sunt soluţii la îndemâna Guvernului şi a menţionat că a dat sarcină în guvern ca orice opţiune să fie discutată mai puţin cea de salarii şi cea de investiţii.

Boloş, referitor la posibile tăieri de salarii: Comisia Europeană ne-a pus în vedere să luăm măsuri cu impact. Avem mai multe scenarii posibile

Marcel Boloş a precizat că reducerea cheltuielilor este o măsură cerută de către Comisia Europeană

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Marcel Boloş a precizat, sâmbătă, că reducerea cheltuielilor este o măsură cerută de către Comisia Europeană pentru îndeplinirea condiţiilor din PNRR şi că pentru ca ea să fie considerată ca fiind o măsură cu impact, este posibil să fie nevoie de „o posibilă ajustare a numărului de funcţionari”.

Cu toate acestea, Boloş a adăugat că „metodele prin care ajungem la acest impact semnificativ pentru dovedirea caracterului de sustenabilitate sunt diverse” şi că sunt luate în calcul şi scenariile „încasării mai bune a veniturilor sau revizuirea politicii fiscale”. El a mai spus că va merge la Comisia Europeană, după Paştele ortodox, pentru a discuta reforma pensiilor speciale.

„Decizia aceasta şi discuţiile privind soluţiile pe care le avem pentru jalonul din PNRR nu au fost purtate în acest moment. Prioritar pentru coaliţie a fost de a găsi soluţii pentru reforma pensiilor speciale, însă noi avem acest jalon în PNRR, respectiv legea cadru de salarizare unitară a bugetarilor în trimestrul doi al acestui an şi avem o serie de constângeri care sunt efective menţionate în plan, respectiv de revizuire a coeficienţilor de ierarhizare a salariilor funcţionarilor. Aceasta ar însemna ajustarea aceea de care am vorbit anterior. Avem, de asemenea, de făcut dovada caracterului sustenabil al acestei reforme, ceea ce ar însemna inclusiv pentru a reduce aceste cheltuieli cu salariile, inclusiv o posibilă ajustare a numărului de funcţionari. Din acest punct de vedere, să răspundem cerinţei privind sustenabilitatea acestei categorii de cheltuieli şi, desigur, dacă niciuna dintre aceste variante nu o putem implementa, avem cea de-a treia, o mai bună încasare a veniturilor sau o revizuire a politicii fiscale. Sunt lucruri care sunt menţionate în PNRR, nu sunt încă discutate la nivel de coaliţie şi o decizie va fi luată înainte de validarea jalonului de către Comisie. Atunci când trebuie să facem dovada caracterului de sustenabilitate, întotdeauna Comisia solicită să avem un impact semnificativ în termen de scădere a cheltuielii publice şi, de aceea, cu orice scenariu vom merge, va trebui să avem în vedere că impactul trebuie să fie semnificativ. De exemplu, dacă la pensiile speciale avem 0,77% pondere în PIB, reducerea semnificativă poate să însemne procente de 0,5%. Deci, nu putem merge cu măsuri care să fie considerate fără impact major”, a explicat Marcel Boloş, sâmbătă la Digi 24.

Ministrul Boloş a adăugat că nu ar vrea să sperie „sectorul bugetar pentru că aceste reduceri de cheltuială şi reduceri, în trecut, aţi văzut cum au fost tratate şi unde s-a ajuns cu ele”.

„În schimb, metodele prin care ajungem la acest impact semnificativ pentru dovedirea caracterului de sustenabilitate sunt diverse. Reducerea aceasta de cheltuială, cum am precizat, nu poate să fie în niciun caz de ordinul a un miliard de lei când discutăm de o cheltuială de 110 miliarde. Va trebui, aici, să vedem ce tipuri de măsuri şi cu ce scenarii vom valida acest jalon încât el să fie considerat îndeplinit şi, mai ales, ce decizie va lua coaliţia de guvernare. Mi-e greu să spun acest lucru pentru încă n-a fost discutat acest aspect şi pe ce scenariu se va merge, fiind o reformă cu un impact social destul de semnificativ”, a completat Boloş.