Marius Oprea după cazul de la Caracal: ’Mă îngrijorează ca, sub valul de populism, serviciile să nu câştige teren’

Istoricul Marius Oprea a declarat duminică, pentru MEDIAFAX, că sub valul de populism, iscat brusc în aceste zile, serviciile să nu profite şi să câştige teren. Istoricul este de părere că preşedintele Iohannis nu îl va schimba pe şeful STS "având în vedere şi rolul instituţiei la alegeri".

'Şi-au dovedit crasa incompetenţă, chiar dacă vorbim de o nouă generaţie la nivelul de şefi ai acestor instituţii, au păstrat vechile năravuri. Ce am păţit eu cu dl. Opriş este un bun exemplu, şi dl Vasilca a fost mâna dreaptă a lui Opriş. Ce mă îngrijorează este ca sub valul de populism iscat brusc, atât de o parte cât şi de alta a spectrului politic, serviciile să nu mai câştige încă o dată teren, căpătând atribuţii sporite, sub pretextul eficientizării lor.

Problema este altundeva. Problema fundamentală este că legile securităţii nu pornesc de la securitatea cetăţeanului, ci a statului. Adică a celor aflati la putere. Din reflex, serviciile lucrează automat pentru cei aflaţi la putere. Poporul îi interesează mai puţin. Aici trebuie schimbate lucrurile", a declarat istoricul Marius Oprea, pentru MEDIAFAX.

Acesta a precizat că cea mai bună variantă ar fi fost aceea de subordonare a STS la Parlament.

"Nu le luam bugetul, nu le demilitarizăm, dar să nu mai fie tentate de a fi slugi politice. De a nu mai fi folosite aceste interceptări drept sperietoare. (...) Aici este vorba de nepăsare şi distanţa de la care aceste servicii, care vezi Doamne apără statul, privesc cetăţeanul. Ei prin siguranţa naţională înţeleg ceva cu totul deasupra şi departe de înţelegerea noastră. Siguranţa naţională stă în siguranţa cetăţeanului", a mai spus istoricul.

Marius Oprea este de părere că şeful statului Klaus Iohannis nu îl va schimba pe şeful STS, urmare a cazului Caracal.

"Pesonal cred că nu îl va schimba pentru că pierde un om de încredere şi ar însemna să îi dea satisfacţie doamnei premier. Va găsi altceva, cum a fost în această seară, adică ineficienţa poliţiei care a fost politizată. STS va fi scos încet- încet din cauza. Având în vedere rolul lui din alegeri, preşedintele nu cred că ar vrea să se pună rău cu ei", a mai afirmat Marius Oprea, pentru MEDIAFAX.

Anterior, istoricul a scris pe Facebook, în contextul cazului Caracal, că Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este o urmare a Securităţii, care rezolvă orice cauză numai în situaţiile în care ”se schimbă datele problemei”, adică cei protejaţi sunt persoane foarte importante.