Marius Șumudică: 'Nu voi veni în scurt timp la națională'

Marius Șumudică, antrenorul echipei din Turcia, Gaziantep, a precizat că nu are de gând să devină selecționerul echipei naționale a României. Tehnicianul în vârstă de 48 de ani a spus că nu a acumulat încă experiență suficientă pentru a prelua această funcție, potrivit Mediafax.

"Se pare că i-am deranjat pe unii care au alte liste de antrenori şi ţin să îi anunţ pe această cale că nu se pune problema ca Marius Şumudică să vină în scurt timp la echipa naţională fiindcă eu am un drum în viaţă, încă probabil nu am acumulat atâta experienţă cât au cei care vorbesc şi cei care uşor, uşor văd că fac liste şi anunţă succesorii de la echipa naţională' a spus Şumudică, pentru Telekom Sport, care a mai adăugat că are încredere în actualul selecționer, Cosmin Contra:

"Eu îi doresc baftă, chiar l-am apreciat mereu, am vorbit foarte frumos despre el şi chiar eu în sufletul meu îmi doresc să facă rezultate şi să rămână în continuare, să califice echipa fiindcă are nevoie de experienţă. Şi probabil ceea ce gândeşte el, unde vrea să antreneze în viitor, lui îi place Spania, pe unde a fost, are nevoie de rezultate la echipa naţională.

Dacă vom câştiga 6 puncte acum, se joacă. Dacă nu câştigăm 6 puncte cu Feroe şi Norvegia, şansele se diminuează drastic. Pentru mine nu are nicio legătură. Trebuie să formezi echipa, să chemi jucătorii care sunt în formă la momentul respectiv, iar echipa naţională trebuie să fie alcătuită din jucătorii care sunt în formă la momentul respectiv, nu din jucători care hai să ne aducem aminte că m-au ajutat acum un an sau doi ani şi că sunt eu prieten cu el, că l-am avut pe nu ştiu unde. Nu, trebuie chemaţi jucători care sunt în formă la momentul respectiv".

Tricolorii convocați pentru „dubla” cu Insulele Feroe și Norvegia:

Portari: Ciprian Tătărușanu (Lyon, 63/0), Florin Niță (Sparta Praga, 2/0), Ionuț Radu (Genoa, 0/0)

Fundași: Romario Benzar (Lecce, 16/0), Vasile Mogoș (Cremonese, 0/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo, 56/0), Adrian Rus (MOL Fehérvár 1/0), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa 5/0), Dragoș Grigore (Ludogorets, 37/0), Alin Toșca (Gazişehir Gaziantep, 17/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 10/0)

Mijlocași: Răzvan Marin (Ajax Amsterdam, 19/1), Mihai Bordeianu (CFR Cluj, 1/0), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 5/0), Dan Nistor (Dinamo București, 1/0), Paul Anton (Krylya Sovetov, 9/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 21/4), Nicolae Stanciu (Slavia Praga, 33/10), Ianis Hagi (Genk, 7/0), Alexandru Mitriță (New York City FC, 7/0), Florinel Coman (FCSB, 0/0)

Atacanți: Claudiu Keșeru (Ludogorets, 35/12), George Pușcaș (Reading, 10/5), Florin Andone (Galatasaray, 23/2)