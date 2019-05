Marius Șumudică semna cu o nouă echipă în 2-3 săptămâni

Marius Şumudică a anunţat, la câteva ore după ce a fost făcut anunţul că reziliază contractul cu Al-Shabab, că va semna în două săptămâni cu o nouă echipă. Deşi nu a oferit numele echipelor interesate, antrenorul a precizat că va rămâne în zonă şi nu se va întoarce în Europa.

”În 2-3 zile ajung acasă. Am nevoie de o vacanţă, după care există ceva oferte din zona Golfului. În 2-3 săptămâni voi semna cu o nouă echipă”.

Anunţul rezilierii, venit duminică seară, a fost unul brusc, dar s-a realizat pe cale amiabilă. Totul a fost pus la punct verbal, urmând ca luni totul să se concretizeze şi în scris. Nemulţumirea conducerii ar fi venit după ce Şumudică a ratat accederea în Liga Campionilor Asiei. ”Ne-am înţeles verbal, mâine urmează să semnăm actele. A fost de comun acord, ne-am aşezat la masă, a fost o discuţie între mine şi preşedinte. Am avut un ghinion teribil în ultimele două meciuri, nu am prins Champions League, dar am prins Arabian Cup. Am căzut de comun acord şi am considerat că e bine să ne oprim acum.

Am avut un an extraordinar. Chiar ieri am fost desemnat al treilea antrenor al campionatului. A însemnat mult pentru mine. A fost o ceremonie extraordinară şi m-am simţit antrenor, m-am simţit respectat. Chiar atunci am avut această discuţie şi am pus punct colaborării.

Au fost nişte ani ascendenţi. Dintre toate echipele pe care le-am antrenat, pe una am făcut-o campioană, Astra, cu Kayseri am terminat pe 5, iar aici... doar trei antrenori nu au fost schimbaţi. E un preşedinte vulcanic, care mi-a spus că dacă voi termina cu el campionatul e ca şi cum l-am câştigat. Iată că l-am terminat”, a declarat Marius Şumudică la Digi Sport.

Al Shabab a ratat clasarea pe locul trei în campionatul din Arabia Saudită, care i-ar fi asigurat prezenţa în Liga Campionilor Asiei, după eşecul din ultima etapă, pe terenul lui Al Hilal, scor 3-2. Totuşi, aşteptările celor din jurul echipei au fost depăşite, iar antrenorul român a avut parte de o surpriză, la finalul sezonului. Iniţial, poziţia lui Şumudică şi a conducerii era un clară, că vor merge mai departe şi în sezonul următor.