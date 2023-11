Marșul spre Ierusalim! Familiile ostaticilor israelieni pun presiune pe Bibi Netanyahu / Video

Aproximativ o sută de rude ale ostaticilor israelieni deţinuţi de Hamas, cu portretele lor imprimate pe tricouri negre, au plecat marţi din Tel Aviv într-un marş de 65 de kilometri până la biroul premierului Benjamin Netanyahu din Ierusalim pentru a cere "eliberarea imediată a tuturor ostaticilor", relatează Reuters şi AFP.

Participanţii la marşul de la Tel Aviv îşi vor încheia protestul sâmbătă, în faţa reşedinţei lui Netanyahu din Ierusalim, aflată la aproximativ 65 km distanţă de Tel Aviv.

Luptătorii Hamas au luat ostatice aproximativ 240 de persoane în timpul atacului lor din 7 octombrie asupra sudului Israelului. Vârsta prizonierilor variază de la nouă luni la 85 de ani şi se crede că sunt ţinuţi în tuneluri adânci sub Fâşia Gaza.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu este criticat dur de unele dintre rudele ostaticilor pentru că nu a făcut mai mult pentru a asigura eliberarea lor, în timp ce armata israeliană pătrunde tot mai adânc în Gaza cu ordinul de a distruge Hamas.

"Îi cer lui Benjamin Netanyahu şi cabinetului să ne dea răspunsuri şi să acţioneze", a declarat Shelly Shem Tov, al cărui fiu de 21 de ani, Omer, a fost târât în Gaza în urmă cu cinci săptămâni. "Unde vă aflaţi? Unde sunteţi?", a spus ea, adresându-se guvernului într-o pledoarie pasionată susţinută la începutul marşului.

"Nu simt că suntem pe mâini bune. Nu simţim că primim suficiente informaţii. Am căzut în întuneric. Vrem răspunsuri", a declarat şi Amit Zach, nepotul ostaticei Adina Moshe, în vârstă de 72 de ani. "Nu am o soluţie, dar nu este treaba mea să obţin o soluţie. Este treaba mea să îmi cer familia înapoi", a adăugat el.

Aripa armată a grupării militante palestiniene Hamas a declarat luni că este pregătită să elibereze până la 70 de femei şi copii ostatici în schimbul unui armistiţiu de cinci zile şi al eliberării a 275 de femei şi copii palestinieni deţinuţi în închisorile israeliene. Aceasta a reproşat însă Israelului că "tergiversează şi se sustrage" de la un acord, în cadrul negocierilor mediate de Qatar.

Până acum, Netanyahu a respins orice discuţie despre o încetare a focului, declarând duminică pentru NBC News că ar fi dispus să întrerupă luptele doar dacă toţi ostaticii ar fi eliberaţi. El a adăugat că cea mai bună modalitate de a asigura un acord este menţinerea presiunii militare asupra Hamas. "Acesta este singurul lucru care ar putea crea un acord şi dacă sa va ajunge la un acord, ei bine, vom vorbi despre el atunci când va exista", a declarat premierul.

Luni, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, a declarat că soldaţii au "găsit semne" ale trecerii ostaticilor printr-un subsol al spitalului de copii Al-Rantissi din Gaza şi a prezentat o înregistrare video în acest sens.

Militanţii din Gaza au eliberat până acum patru ostatici, ultimul pe 23 octombrie.

Pe de altă parte, armata israeliană a confirmat marţi moartea unui soldat israelian captiv, a tânără femeie, despre care Hamas susţine că a fost ucisă într-un atac israelian. Noe Marciano avea 19 ani şi fusese luată ostatică de Hamas. Mişcarea islamistă a difuzat luni seara o fotografie în care apare ea şi a spus că a fost "ucisă de un bombardament israelian".

Protest in Tel Aviv, ???????? - Relatives of Israeli Hostages Held in Gaza Start March from Tel Aviv to Netanyahu's Office in Jerusalem pic.twitter.com/JVpwmybpZV

Hundreds of Israelis started a five-day march from Tel Aviv to Jerusalem to highlight the more than 200 hostages still being held by Hamas in Gaza.https://t.co/qCW3BmrXtw pic.twitter.com/EPWkflPXmY