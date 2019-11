Mărturii ȘOCANTE ale unei fete de 15 ani din Teleorman, obligată de iubitul ei să se prostitueze: Bătută crunt când refuza să-și vândă trupul

O fată obligată de prietenul ei și de unchiul acestuia să se prostitueze, deși avea doar 15 ani, a povestit, pentru MEDIAFAX, clipele traumatizante prin care a trecut atunci când și-a pierdut virginitatea cu un client și a povestit de bătăile pe care le încasa atunci când refuza să-și vândă trupul.

Cazul a ieșit la iveală când polițiștii din Teleorman au fost sesizați de mama adolescentei că fiica ei este obligată să se prostitueze și au început cercetările.

Citește și: Veste proastă pentru soțul Olguței Vasilescu- Decizia luată de instanță .

Adolescenta a povestit, pentru corespondentul MEDIAFAX, momentele traumatizante când prietenul ei, de aceeași vârstă ca ea, o forța să-și vândă trupul. Nu făcea acest lucru singur, ci împreună cu unchiul lui, în vârstă de 40 de ani, care o bătea pe copilă atunci când refuza clienții.

„S-a întâmplat să și refuz relații sexuale. M-a bătut unchiul fostului meu prieten, iar fostul meu prieten era prezent când asta se întâmpla. Mi-am pierdut virginitatea de curând, dar nu cu prietenul meu… ci cu un client. A fost groaznic. Nu trebuia să fac asta, chiar dacă îl iubeam pe el. Nu trebuia. Mi se pare o prostie ce am făcut. Pe el nu l-a deranjat că mi-am pierdut virginitatea cu un client, pentru el contau numai banii. Își bătea joc de mine. Adică spunea că mă iubește, dar în inima lui era o altă fată și în capul lui erau numai banii. Nu mai vreau niciun bărbat în viața mea. La un moment dat, am fost dusă la un grătar și acolo am fost bătută, iar unchiul lui mă bătea de fiecare dată când refuzam să fac ce zicea el”, a mărturisit adolescenta pentru corespondentul MEDIAFAX.

Copila a adăugat că și-a amenințat iubitul că va merge la Poliție și va reclama bătăile pe care le suportă și tot ceea ce i se întâmplă, însă acesta i-a spus că nu are ce să i se întâmple, deoarece „are relații”.

„Era prezent la bătăile astea și fostul meu prieten, dar el nu zicea nimic. I-am zis de multe ori că nu e bine, că sunt minoră, că o să-i zic mamei și că ea o să meargă la poliție, dar el zicea că sunt proastă și dacă o să ajungem vreodată la poliție, să zic că nu fac asta, pentru că dacă zic da, el nu o să aibă nicio problemă, că are relații”, a spus adolescenta.

Adolescenta mai spune că era dusă la petreceri sau la acasă la mai mullți bărbați, unde era obligată să se prostitueze. Ea își amintește că le explica și clienților că este minoră, dar aceștia nu reacționau în niciun fel.

„M-au întrebat câți ani am, le-am zis că am 15 și mi-au zis că nu e problemă, că sunt destul de mare și că e bine ce fac, câtă vreme e din dragoste pentru prietenul meu, pentru că au vrut să știe și de ce o fac. Un act dura 20 de minute, mă trimiteau cu taxiul și apoi tot taxiul mă luau de acolo. Le duceam lor banii, iar ei îi împărțeau cu mine", a mai spus fata.

Citește și: Viorica Dăncilă: Pot sa fac lucruri bune pentru oameni

Ea a mai spus că tariful pe care îl încasa de la clienți era de 50 de lei pentru 20 minute și că erau situații în care la aceeași adresă trebuia să se ocupe de doi bărbați și era plătită dublu. Când ajungea la locuința clientului, fata avea întotdeauna un alt nume.

După câteva luni de cercetări, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman, împreună cu procurori DIICOT Teleorman, au stabilit că, în perioada iulie – august 2019, prietenul fetei și unchiul acestuia ar fi profitat de vulnerabilitatea fetei, iar sub promisiunea obținerii de câștiguri ușoare și sub constrângerea morală, cei doi ar fi determinat-o să practice prostituția în folosul lor.

În urma probelor, Tribunalul Teleorman a dispus arestarea preventivă față de unul dintre bărbați.