Canalul media Nexta a făcut un sumar al lucrurilor care nu au funcționat cum trebuie, lăsând sute de oameni la cheremul unui grup de teroriști care, cel puțin în primă fază, au reușit chiar să și scape după ce au ucis aproape 150 de civili și au rănit peste 100.

Detectoarele de metale de la Crocus City Hall erau dezactivate în seara concertului, iar bagajele spectatorilor nu au fost verificate. Aceste măsuri de securitate, aparent standard pentru locurile aglomerate, au fost ignorate din motive necunoscute, remarcă Nexta în analiza sa, notează digi 24.

Potrivit supraviețuitorilor, aceasta este o nerespectare clară a protocoalelor de securitate, mai ales că în ultima vreme a fost evidentă o securitate sporită în metrouri și centre comerciale.

Același lucru l-a observat și Anton Gherașcenko, consilier al ministrului ucrainean de Interne, din declarațiile martorilor supraviețuitori: paznicii nu au verificat gențile și hainele spectatorilor înainte de a intra în Crocus, iar detectoarele de metale au fost dezactivate.

Acest lucru este în evidentă contradicție cu vigilența sporită pe care autoritățile ruse o clamează în mod constant.

