Măsura DEZASTRULUI comis de guvernul Ludovic Orban: BNR a trebuit să arunce sute de milioane de euro ca să salveze leul

PNL la Palatul Victoria este sinonim cu dezastrul pentru leu! BNR a aruncat în piaţă aproximativ 600 de milioane de euro pentru a întoarce din devalorizare moneda naţională, care trecuse pe pieţele din Marea Britanie şi America de 4,8066 lei în cursul zilei-nopţii de 27 spre 28 noiembrie, scrie Economica.net.

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, a declarat, joi, la o conferință a Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), că abordarea Guvernului este corectă pentru că mai întâi și întâi trebuie văzută foarte clar care este situația reală a bugetului.

„Eu cred, o spun de la început, apropo de ce am văzut ieri pe la televiziuni şi aşa mai departe, cum cred eu că s-au distorsionat unele mesaje, că abordarea Guvernului este corectă. Nu putem să le luăm pe toate să le discutăm. Mai întâi şi întâi trebuie să vedem care este situaţia clară a bugetului. Sprijin cu toate forţele ideea de a se termina cu arieratele create de buget pentru că orice întârziere a plăţilor făcute de către buget creează un lanţ de arierate. Scrie asta şi în teorie. Atunci când într-o societate apar arierate uitaţi-vă şi la buget, să nu fie el sursa acestor arierate, acestor întârzieri. Şi apoi dacă din întârzierile acestea mai omori pe câte unul, de unde să îşi ia bugetul resurse? Sau influenţezi creşterea economică", a spus Isărescu.

Guvernatorul a notat că discuțiile despre deprecierea monedei naționale nu își au rostul dacă deficitul la finalul anului este de 4,4% la finalul anului, așa cum se estimează.

„După care, dacă cifra (deficitului) este 4,4%, terminăm discuţia cu cursul de schimb. Păi ce rost are să o porţi, nu? Să echilibrezi contul extern când 80% din dezechilibrul extern vine din deficitul fiscal. Orice depreciere a cursului nu face decât rău. Bineînţeles că o să apară cineva să spună: guvernatorul ajută Guvernul. Nu? Păi ajutăm Guvernul, ajutăm ţara. Banca Naţională lucrează cu orice guvern îl dă ţara. Avem acest guvern şi îl ajutăm. Nu este ceva anormal", a afirmat Isărescu.

În acest context, Isărescu a subliniat că trebuie rezolvată problema deficitului și cea a finanțării acestuia până la finalul anului.

„După care la ce trebuie să ne gândim? Într-adevăr avem acum o problemă. Pe asta o rezolvăm întâi şi după ce ne lămurim şi cât e deficitul şi rezolvăm şi problema care se numeşte finanţarea deficitului pentru acest sfârşit de an, ajungem şi la dezbaterea despre pensii. Dacă din dezbaterea despre pensii singurul lucru care iese este că Banca Naţională a României sau economistul şef, nu era nici Banca Naţională, cere prorogarea legii pensiilor, amânarea, nu am făcut nimic. Nici nu are el dreptul să ceară aşa ceva, și nici noi. E o decizie politică. Valentin Lazea, înţeleg, a făcut nişte analize de cifre. Dar uitaţi unde s-a dus dezbaterea, încotro a luat-o, în altă parte", a spus Mugur Isărescu.

Pe de altă parte, guvernatorul a punctat că actualul guvern nu trebuie "jupuit" prin dobânzi mai mari, pentru că nu ar fi timpul "de pedepse în momentul actual".

"Presiuni de accentuare a dezechilibrului, asta ne trebuie? Avem resurse? Păi cum să nu avem dacă există exces de lichiditate. Toată chestiunea e să stăpânim lucrurile. Să nu pornim numai de la ideea (că) guvernul are deficit mai mare, haideți să-l jupuim acuma, să luăm dobânzi mai mari, să-l pedepsim. Nu cred că e timp de pedepse în momentul actual. Pur și simplu trebuie să înțelegem că trecem printr-un moment mai greu dar controlabil, administrabil".