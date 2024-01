Mehedinţi: 325 sancţiuni contravenţionale, aplicate de poliţişti în perioada minivacanţei de Anul Nou

Poliţiştii din judeţul Mehedinţi au aplicat 325 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 170.196 lei, în cadrul celor 25 de acţiuni pentru identificarea ameninţărilor la ordinea şi siguranţa publică, efectuate în perioada minivacanţei de Anul Nou.

Potrivit IPJ Mehedinţi, în cadrul acţiunilor au fost constatate în flagrant delict 4 infracţiuni la regimul rutier, iar pentru încălcarea normelor rutiere au fost reţinute 29 de permise de conducere şi retrase 15 certificate de înmatriculare. De asemenea, în perioada menţionată s-a intervenit la 171 de sesizări, dintre care 104 au fost semnalate prin SNUAU 112.

"La data de 30 decembrie 2023, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraş Baia de Aramă, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza oraşului Baia de Aramă, au oprit pentru control un autoturism condus de un şofer de 28 de ani. În urma testării cu aparatul din dotare, au reieşit indicii cu privire la posibila prezenţă a substanţelor psihoactive. La data de 03 ianuarie, poliţiştii din cadrul Secţiei Poliţie Rurală Cujmir, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe DN 56 C, în localitatea Gârla Mare, au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani, din comuna Gruia. În urma testării cu aparatul din dotare, au reieşit indicii cu privire la posibila prezenţă a substanţelor psihoactive", informează IPJ Mehedinţi.În ambele cazuri au fost întocmit dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.Poliţiştii reamintesc conducătorilor auto că persoana care conduce un autovehicul sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive ori fără permis de conducere şi comite un accident de circulaţie soldat cu decesul victimei va fi condamnată la închisoare cu executare, fiind eliminată posibilitatea condamnării cu suspendarea executării pedepsei în astfel de cazuri.