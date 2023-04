Melodii semnate de Madonna, Mariah Carey, Queen Latifah, Daddy Yankee, incluse în US National Recording Registry

Single-uri şi albume semnate de Madonna, Mariah Carey, Queen Latifah, Daddy Yankee se numără între cele 25 de înregistrări incluse anul acesta în US National Recording Registry.

În fiecare an, reprezentanţii Bibliotecii Congresului american (US Library of Congress) selectează 25 de înregistrări "relevante din punct de vedere cultural, istoric sau estetic" pentru a fi conservate pentru posteritate, scrie news.ro.

"Like a Virgin" a Madonnei, "All I Want for Christmas is You", hit-ul peren de Crăciun al artistei Mariah Carey, albumul de debut "All Hail the Queen", semnat Queen Latifah, şi explozia de reggaeton a lui Daddy Yankee cu "Gasolina" sunt câteva dintre melodiile definitorii ale istoriei şi culturii naţiunii care vor fi incluse în Registrul Naţional de Înregistrări al Bibliotecii Congresului.

"Registrul Naţional de Înregistrări ne păstrează istoria prin sunetul înregistrat şi reflectă cultura diversă a naţiunii noastre", a spus Hayden. "Biblioteca naţională este mândră să contribuie la asigurarea păstrării acestor înregistrări pentru generaţiile viitoare şi salutăm contribuţia publicului cu privire la ce cântece, discursuri, podcasturi sau sunete înregistrate ar trebui să păstrăm în continuare. Am primit peste 1.100 de nominalizări publice anul acesta pentru înregistrări de adăugat la registru".

Promoţia 2023 include, de asemenea, primele sunete ale unui joc video cu tema Super Mario Bros., unele dintre cele mai importante voci feminine, muzică latino şi sunete clasice de rock şi pop din anii 1960 până în anii '80.

Înregistrările selectate pentru National Recording Registry au ajuns astfel la 625 de titluri, reprezentând o mică parte din vasta colecţie de sunete înregistrate în Biblioteca Naţională care conţine aproape 4 milioane de articole.

Cele mai recente selecţii denumite în registru datează din 1908 până în 2012. Acestea conţin primele înregistrări ale muzicii Mariachi, sunete timpurii ale blues-ului, transmisii radio, sunete emblematice din pop, country, rock, R&B, jazz, rap şi muzică clasică.

De asemenea, anul acesta au fost incluse: "Sherry" din 1962 de The Four Seasons, "What the World Needs Now is Love", înregistrat de Jackie DeShannon în 1965 şi scris de duo-ul Hal David şi Burt Bacharach, "Imagine" de John Lennon şi Yoko Ono din 1971, "Stairway to Heaven" din 1971 de Led Zeppelin, "Synchronicity" al formaţiei The Police, cântecul "Sweet Dreams (Are Made of This)" al duo-ului Eurythmics, şi multe alte înregistrări emblematice.