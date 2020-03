"Mergeți si începeți să lucrați pământul acum este momentul..."mesajul unui roman din Spania

Ana Liliana Popescu, Presidenta Asoc. Edificando Sueños.Por la Igualdad Equidad y el Desarollo de Ser Humano transmite un mesaj din diaspora... "Dragi români care sunteti speriați de acest virus...aveti bunici,case la tara mergeți si începeți să lucrați pământul acum este momentul...izolați in natura si la toamnă aveti si ce pune pe masă. In Tenerife oamenii in zona rurală fac tot posibilul si pe stânci sa planteze ceva si la noi in Romania se lasă hectarele bunicilor sa creasca "Buruianul"