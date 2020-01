Mesajul de despărțire al portarului român Ionuț Radu pentru fosta sa echipă, Genoa, după transferul la Parma

Ionuț Radu a fost prezentat oficial la noua sa echipă, Parma. Portarul român va continua să joace în Serie A, după ce a plecat, sub formă de împrumut, de la Genoa. Goalkeeper-ul de 22 de ani a postat un mesaj de despărțire pentru foștii săi colegi și suporteri, anunță MEDIAFAX.

"Mă gândesc la tot ceea ce s-a întâmplat, la momentele de bucurie și la emoțiile simțite, atât pe teren, cât și în afara lui, cu acel grup fantastic alături de care am evoluat timp de un an și jumătate, cu care am împărțit vestiarul și cu voi, suporterii, care ați crezut mereu în noi și în visul nostru.

Mulțumesc staff-ului echipei Genoa, care mi-a oferit șansa să joc într-un mediu unic și pentru că mi-a permis să mă îmbunătățesc profesional și uman.

Acest capitol emoționant a ajuns la final și a venit momentul să încep o nouă aventură

MULȚUMESC", a scris portarul Ionuț Radu, pe pagina sa de Instagram.

"Bine ai venit, Ionuț Radu!" este mesajul postat de clubul Parma pe contul de Twitter. Portarul român va evolua la noua sa echipă până în iunie 2020 și va purta numărul 92 în tricoul grupării italiene .

Și fosta sa echipă, Genoa, a postat un mesaj de despărțire pentru goalkeeperul de 22 de ani: "La revedere Andrei, îți mulțumim pentru tot și mult noroc".

"A fost o operațiune în ultimul moment, Parma voia să transfere un portar și l-a ales pe Radu. Ionuț este un jucător important, tânăr, dar are deja 50 de meciuri în Serie A. Anul trecut a ajutat echipa Genoa să se salveze, suntem fericiți de alegerea făcută", a spus agentul lui Radu, Crescenzo Cecere, pentru calciomercato.com, care a mai adăugat:

"Au fost foarte multe oferte din străinătate, una dintre echipe este Nice. Dar Inter, anul trecut, a făcut o alegere clară, când l-a cumpărat de la Genoa, făcându-l să semneze un contract pe 5 ani. Vrea să lucreze cu el.

Dacă va fi el după Handanovic? Sperăm că da, Handanovic este unul dintre cei mai buni din lume. La finalul anului vedem, dacă va ajunge din nou la Inter va avea multe de învățat de la el (n.red. - Handanovic)".

Alegerea celor de la Genoa este legitimă, Radu era împrumutat și la finalul sezonului trebuia să se întoarcă la Inter. Întrebările tehnice nu sunt de competența mea, tot ceea ce spun este că Radu a oferit foarte mult echipei Genoa și viceversa.

Anul trecut a demonstrat că este un portar important. Anul acesta a adus puncte, apoi s-au schimbat conducerea și antrenorii. Noi am analizat această situație și suntem fericiți de alegerea făcută".

Primul meci al echipei Parma, de la transferul lui Radu, este sâmbătă, 1 februarie, de la ora 19:00, în deplasare, cu Cagliari.