Semnal important în alegerile din PNL: Sfatul 'veteranului' Mircea Hava pentru primarii liberali din toate colțurile țării

Cine își închipuie că tranzacționează voturile oamenilor lăsându-se ademenit cu promisiunile unor alocări de bani sau se teme de amenințări, n-are ce căuta cu tricolorul peste haină. Este mesajul lui Mircea Hava (ex-primar timp de 25 de ani) pentru primarii PNL, în contextul cursei interne din partid în care atât Florin Cîțu cât și Ludovic Orban încearcă să-i atragă pe edilii liberali de partea lor.

„Ne place sau nu, alegerile interne în PNL aduc tot mai multe elemente de scenă neobișnuit de stridente, caragialiene, la care românii privesc cu stupoare, iar opozanții politicii ghemuiți în fotolii, cu încântare. În tot tabloul ăsta, de fapt, cei care contează, soldații oricui merită sau doar visează la o funcție în partid, sunt primarii. Și delegațiile locale care se deplasează la congrese. E singura perioadă în care, practic, politicienii de la centru și din reședințele de județ par să fie la cheremul celor aleși prin vot direct”, a scris Mircea Hava pe Facebook.

Europarlamentarul PNL, fost primar timp de 25 de ani în Alba-Iulia, le recomandă primarilor liberali să nu se lase furați de cântecele de sirenă.

„PNL a fost construit cu oameni responsabili, care au știut că adevărata miză a unui politician este comunitatea. PNL a fost și va rămâne un partid al primarilor performanți. Fiecare edil a pus prioritățile comunității pe primul loc. Relația cu punctul din care se împart banii publici a fost și va rămâne mereu importantă. Însă noi, în PNL și mai cu seamă, aici, în Alba, am avut mereu înțelepciunea de a judeca lucrurile de două ori înainte de a lua o decizie. Am știut mereu să gândim pe termen mediu și lung. Nu ne-am lăsat niciodată furați de mirajul unor depeșe cu promisiuni și n-am fugit niciodată după fenta făcută de X sau Y, în meciuri politice. Asta a fost una dintre cheile succesului nostru în toate alegerile din ultimii 30 de ani. E o rețetă de succes, pentru simplul motiv că am pus mereu comunitatea, respectul, pe primul loc, fără să consumăm energii în lupte a căror miză a fost departe de cei care ne-au ales în mod direct”, a indicat Hava.

El le cere primarilor să nu uite pentru cine lucrează de fapt.

„Cetățeanul din Alba Iulia, Onești, Videle sau Tulcea vrea în primul rând ca strada lui să aibă canalizare și să fie asfaltată, vrea ca gunoiul să fie ridicat la timp, vrea ca școlile să fie dotate, parcurile să fie întreținute și să existe suficiente locuri de parcare. Și toate astea înainte de a fi interesat de cine ocupă ce scaun în Palatul Victoria sau în PNL. Iar atât timp cât vom prețui oamenii, vom rămâne partidul primarilor, același partid de numele căruia se leagă cele mai de succes dezvoltări ale comunităților.

Am fost și voi rămâne legat sufletește de oricare primar. Niciun coleg nu trebuie să trăiască cu iluzia, în aceste alegeri interne, că a fost votat în sediul din Modrogan, la recomandările cuiva de la centru, în sediul Guvernului ori Parlamentului. Primarul e ales de oameni și obligat, moral și contractual, să lucreze pentru ei. Banii cu care dezvoltăm sunt ai comunităților și se întorc la noi într-un circuit garantat de lege, nu de cine-și imaginează că stă cu mâna pe robinet. Sau vin de la Uniunea Europeană, unde tot noi contribuim. Cine își închipuie că tranzacționează voturile oamenilor lăsându-se ademenit cu promisiunile unor alocări de bani sau se teme de amenințări, n-are ce căuta cu tricolorul peste haină.

Și ce nu mai trebuie să uite primarii e că mandatele se duc, inevitabil, în ani, însă repulsia oamenilor față de "combinatorii" de profesie nu trece cu niciun detergent politic”, a mai scris fostul edil PNL.

