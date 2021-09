Messi, şocat de ceea ce s-a întâmplat la partida Brazilia-Argentina: Se uită lumea la noi!

Messi a fost şocat de situţia incredibilă petrecută la meciul Brazilia - Argentina, din preliminariile sud-americane ale Cupei Mondiale, când autorităţile sanitare braziliene au întrerupt jocul în minutul 6, pentru a da afară din ţară patru fotbalişti argentinieni care nu ar fi respectat regulile anti-Covid-19, potrivit news.ro.

"Se uită lumea la noi", ar fi exclamat vedeta oaspeţilor Lionel Messi, referindu-se la situaţia ridicolă petrecută, potrivit mundodeportivo.es.

"Suntem aici de trei zile şi au aşteptat să înceapă jocul ca să ne spună că nu putem juca?", s-a întrebat fotbalistul de la PSG, care este sigur că guvernul brazilian a premeditat intervenţia în timpul partidei.

Skysports.com a prezentat o cronologie a evenimentelor petrecute duminică seara, la Sao Paulo.

Citește și: Fostul ministru Bodog NU FACE GREȘEALA lui Liviu Dragnea - Intrat pe mâna DNA...

- ora locală 18.00: Anvisa, autoritatea de reglementare sanitară din Brazilia, a decis izolarea imediată a patru jucători argentinieni cu câteva ore înainte ca aceştia să se confrunte cu Brazilia în preliminariile Cupei Mondiale;

- 20.00: Partida Brazilia - Argentina a început la Sao Paulo, aşa cum era planificat;

- 20:06: Meciul a fost oprit de oficialii sanitari, care au intrat pe gazon pentru a încerca să-i scoată de pe teren pe Emiliano Martinez de la Aston Villa şi pe Giovani Lo Celso şi Cristian Romero de la Tottenham;

- 20.11: Jocul a fost suspendat în timp ce jucătorii argentinieni s-au întors înapoi la vestiare;

- 20.18: Lionel Messi a părut că încearcă să negocieze cu autorităţile, dar coechipierii săi au rămas la vestiare;

- 20.50: Jocul este oprit definitiv.

Confederaţia sud-americană de fotbal CONMEBOL a confirmat ulterior că jocul, cu scorul de 0-0 în momentul întreruperii, a fost oprit definitiv de arbitru, care va prezenta la FIFA un raport disciplinar.

FIFA a confirmat suspendarea jocului şi a adăugat că va furniza alte detalii în curând. Forul internaţional va aduna date de la toate părţile implicate înainte de a lua o decizie.

Antonio Barra Torres, preşedintele agenţiei sanitare braziliene Anvisa, a declarat că patru jucători argentinieni vor fi amendaţi şi deportaţi pentru că nu au respectat protocoalele anti-covid din ţară.

Conform regulilor braziliene, cei care au fost în Marea Britanie în ultimele 14 zile înainte de intrarea în ţară trebuie să stea în carantină timp de 14 zile la sosire.

Deşi Anvisa nu i-a numit pe cei patru jucătorii de la cluburi din Premier League, aceştia sunt Emiliano Buendia şi Emiliano Martinez de la Aston Villa şi Giovani Lo Celso şi Cristian Romero de la Tottenham. Martinez, Lo Celso şi Romero au fost titulari duminică, în timp ce Buendia nu a făcut parte din lot.

"Anvisa consideră că situaţia reprezintă un risc grav pentru sănătate şi, prin urmare, a solicitat autorităţilor sanitare locale să stabilească carantina imediată a jucătorilor, cărora li se opreşte participarea la orice activitate şi ar trebui să li se împiedice să rămână pe pământ brazilian", a precizat Anvisa înainte de meci.

Echipa argentiniană a sosit, vineri, pe calea aerului, în Brazilia, la o zi după ce a învins, la Carcas, cu scorul de 3-1, Venezuela, în primul din cele trei meciuri din preliminariile Cupei Mondiale, programate în această perioadă.

Cei patru jucători nu ar fi declarat că au fost în Marea Britanie în ultimele două săptămâni pe formularele lor de imigrare, potrivit Avisa. Autoritatea de reglementare sanitară a arătat că detaliile pe care jucătorii le-au furnizat au fost "false.

Asociaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) susţine însă că echipa se afla în Brazilia din 3 septembrie şi respectase toate protocoalele sanitare.

"Fotbalul nu ar trebui să experimenteze astfel de episoade care subminează sportivitatea unei competiţii atât de importante", a precizat AFA într-un comunicat.

Selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, a insistat că echipa sa nu a fost informată că nu poate intra pe teren.

"Am venit aici, aşa că ţara noastră trebuie să afle ce s-a întâmplat. Mă întristează foarte mult.Nu caut să găsesc vreo parte vinovată. Indiferent dacă s-a întâmplat sau nu ceva, nu a fost momentul potrivit pentru acea intervenţie. Ar fi trebuit să fie un spectacol fotbalistic pentru ca toată lumea să se bucure de cei mai buni jucători din lume. Mi-aş dori ca argentinienii să înţeleagă că, în calitate de antrenor al echipei naţionale, trebuie să-mi apăr jucătorii. În niciun moment nu am fost anunţaţi că nu pot juca. Noi am vrut să jucăm meciul, la fel ca jucătorii brazilieni", a spus Scaloni.

Preşedintele AFA, Claudio Tapia, a adăugat că jucătorii argentinieni nu au minţit despre faptul că s-au aflat în Marea Britanie înainte de a intra în Brazilia: "Nu se poate vorbi de minciuni aici, deoarece există legislaţie în domeniul sănătăţii pe baza cărora se joacă toate competiţiile sud-americane. Autorităţile sanitare din fiecare ţară au aprobat un protocol pe care l-am respectat pe deplin. Ceea ce s-a întâmplat astăzi este teribil pentru fotbal şi trimite o imagine foarte proastă. Patru oameni au întrerupt jocul pentru a ne informa despre ceva şi CONMEBOL le-a cerut jucătorilor să meargă la vestiare."

Suspendarea meciului vine pe fondul unui val de nemulţumire în America de Sud pentru regulile care au împiedicat mai multe echipe să-şi folosească unii dintre cei mai buni jucători în cele trei etape ale preliminariilor Cupei Mondiale din această lună. Brazilia nu avea nouă jucători pentru meciul din Argentina, iar alte echipe sud-americane au pierdut şi ele fotbalişti din cauza deciziei unor cluburi europene de a nu-şi lăsa jucătorii să călătorească, deoarece ar trebui să efectueze o perioadă de carantină la întoarcere, iar cluburile nu vor să-şi piardă jucătorii pentru meciurile din campionat.

Aston Villa a precizat că Martinez şi Buendia au fost de acord să se întoarcă la club după meciul din Brazilia şi să nu participe la meciul de marţi al Argentinei cu Bolivia. AFA a precizat însă că ei vor juca toate cele trei meciuri.