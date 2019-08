Meteorologii au emis cod GALBEN în șase județe

Localități din șase judeţe se află luni, până la ora 9.00, sub cod galben de ceaţă, potrivit unei atenţionări de tip nowcasting emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Citește și: Un inginer chimist dinamitează cazul Caracal: 'Ceea ce văd că se vehiculează în spațiul public sunt niște aiureli, niște baliverne'

Codul galben este valabil pentru localități din judeţele Alba, Covasna, Braşov, Mureş, Harghita și Sibiu.

Potrivit ANM, în zonele aflate sub atenţionare, ceaţa scade vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.