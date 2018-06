Michael Jackson, invitat surpriză pe albumul unui celebru cântăreţ

Michael Jackson, invitat special pe cel mai nou album al lui Drake

Michael Jackson a revenit postum în muzică, odată cu lansarea de vineri a celui de-al cincilea album al rapperului canadian Drake.

Intitulat „Scorpion”, albumul cuprinde 25 de piese, între care „Don't Matter To Me”, pentru care este creditat Michael Jackson drept coartist, iar vocea megastarului poate fi auzită la refren.

Drake nu a oferit detalii despre cum a fost realizat single-ul, însă este cunoscut faptul că Jackson (care a murit pe 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani) a lăsat numeroase materiale nefinalizate.

Un duet apărut postum a fost şi „Love Never Felt So Good”, care a fost lansat în 2014 de Justin Timberlake. Pentru colaborare a fost creditat Paul Anka, cu care Jackson a lucrat la un album de duete, însă proiectul nu a fost dus la capăt.

Drake şi-a exprimat în mai multe rânduri admiraţia faţă de Jackson, pe care l-a descris ca fiind un model.

Primele două single-uri de pe acest al cincilea album al lui Drake, care a apărut la doi ani după „Views”, au fost „God’s Plan” şi „Nice For What”.

Aubrey Drake Graham, născut pe 24 octombrie 1986, în Toronto, este cântăreţ de pop-R&B, rapper şi actor. Mult timp afiliat casei de discuri a rapperului Lil Wayne, Young Money Entertainment, Drake a semnat un contract oficial cu această casă în iunie 2009. Primul album de studio al muzicianului canadian, intitulat „Thank Me Later”, a fost lansat pe 14 iunie 2010. Începând din decembrie 2012, el îşi lansează albumele prin intermediul propriei case de discuri, October's Very Own, filială a Warner Music Group.

Drake a câştigat numeroase trofee internaţionale, inclusiv trei premii Grammy, 15 trofee Billboard, şase Juno Awards, cinci American Music Awards şi două MTV Music Video Awards.