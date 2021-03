Michel Platini, fostul președinte al UEFA, nu exclude revenirea într-o funcţie de conducere

Francezul Michel Platini, fostul preşedinte al Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), a afirmat că "nu exclude" revenirea într-o funcţie de conducere şi a apărat atribuirea Cupei Mondiale din 2022 Qatarului, într-un interviu acordat ziarului german Die Welt, transmite AFP.

Triplul câştigător al Balonului de Aur este vizat din 2015 de o anchetă a justiţiei elveţiene pentru o plată suspectă de 2 milioane de franci elveţieni efectuată de Sepp Blatter, pe atunci preşedintele FIFA, potrivit agerpres.ro.

Suspendat atunci din orice activitate legată de fotbal, Platini a fost întrebat de Die Welt dacă se gândeşte la o eventuală revenire. "Lăsaţi-mă mai întâi să mă gândesc la asta în linişte, nu e nicio grabă", a răspuns fostul oficial al UEFA.

"Nu exclud nimic. Dacă mă gândesc că este bine pentru fotbal şi că mai pot fi de folos, atunci mă voi angaja din plin", a declarat Platini, precizând că "atunci va fi ultima dată".

Fostul internaţional francez a apărat din nou atribuirea organizării Cupei Mondiale din 2022 Qatarului. Întrebat dacă această atribuire a fost o "decizie potrivită", Platini a răspuns: "Desigur".

"Ţările arabe au candidat deja de zece ori pentru a găzdui Cupa Mondială. Este important în vederea dezvoltării fotbalului şi este exact motivul pentru care am votat pentru ei, cu condiţia ca Mondialul să aibă loc în decembrie, ceea ce se va întâmpla", a explicat el.

"Mă aştept la o Cupă Mondială foarte reuşită, la 25 de grade, nu va fi nevoie de aerul condiţionat", vrea să creadă fostul preşedinte al UEFA.

"Singurul meu regret este că am fost prea amabil, prea transparent, fiindcă am spus deschis că am votat pentru Qatar. Sunt singurul dintre cei cincisprezece care a recunoscut asta şi n-am avut probleme după aceea", a spus fostul conducător de joc al naţionalei Franţei.