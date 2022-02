Mihai Daniel Leca, jucător la FC Lvov, a reuşit să revină în România: Au fost două accidente, ne-am dat jos din maşină, am luat-o pe jos 8-10 kilometri

Mihai Daniel Leca, jucător la FC Lvov, a declarat, sâmbătă dimineaţă, că a reuşit să revină în România şi a povestit că a stat 14 ore la graniţa Ucrainei cu Polonia. El a menţionat că s-a simţit ca în filmele cu "sfârşitul lumii", când a văzut copii mici şi oameni disperaţi la graniţă, conform news.ro.

"La 3 am ajuns acasă. Am plecat spre vamă, spre Polonia, au fost două accidente, ne-am dat jos din maşină, am luat-o pe jos 8-10 kilometri. Lumea era speriată, cu bagaje, copii, m-am simţit ca în filme cu sfârşitul lumii. Erau 3-4000 de persoane, femei cu copii, bătrâni, nu am mai văzut aşa ceva...cum plângeau copii, oamenii...când am ajuns acolo am văzut iadul...Am stat în vamă 14 ore, am avut două ore în care avansam doi paşi, eram fericit când înaintam un pas, aplaudam când se deschidea poarte pentru paşapoarte şi mai intrau cinci persoane. Părinţii îşi împingeau copiii să intre primii. Am stat numai în picioare, după 6 ore mă gândeam să mă întorc înapoi, dar văzând cum stăteau copiii, am zis că trebuie să merg până la capăt. Români nu mai erau, dar erau străini, din Irak, America, polonezi... Aveam două variante, la ora 1 sau 6...În aeroport în Polonia era ok, nu era haos. Când am ajuns pe Otopeni m-am simţit fericit că am scăpat, dar nu am plecat cu frică, am fost bucuros că îmi văd familia", a declarat Leca la Digisport Matinal.

Leca a vorbit şi despre ce va face în continuare: "Vreau să-mi găsesc un angajament, să continui, acolo ne-a spus preşedintele că nu ştie dacă ne mai poate plăti salariile".

Mihai Leca este la FC Lvov din octombrie 2021. El a jucat de atunci în opt meciuri în campionat şi într-unul în Cupa Ucrainei. În carieră, fundaşul a mai evoluat, printre aletele, la Oţelul, Concordia, Chindia şi FC Argeş, dar şi la Zakho SC, în Irak.