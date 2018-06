Mihai Fifor dă detalii despre comandatul din armată găsit MORT: 'Vineri mă aducea din Polonia, râdea șăgalnic în mustață'

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea pilotului Ion Stăiculescu, comandantul Grupului 90 Operaţional din Baza 90 Transport Aerian Otopeni, aflat în misiune în localitatea Cherbourg, Franţa, transmițând că Armata a pierdut unul din cei mai iscusiți piloți.

"De azi, comandorul Ion Staiculescu a zburat la ingeri...Absurd de repede. Vinerea trecuta ne intorceam impreuna cu el la mansa din Polonia. Radea sagalnic in mustata si planuia urmatorul zbor. S-a grabit insa sa zboare acolo unde ii placea cel mai mult...dincolo de nori. Armata Romaniei a pierdut azi pe unul dintre cei mai iscusiti piloti ai sai...Dumnezeu sa te aiba in paza si sa te odihneasca in pace, nea Ioane!", a scris Mihai Fifor, pe Facebook.

Citește și: Scandal monstru la Românii au talent! „A câștigat un bisexual ungur” – război fără precedent în online

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunțat că Ion Stăiculescu, comandantul Grupului 90 Operaţional din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, aflat în misiune în localitatea Cherbourg, Franţa, a murit, sâmbătă, în camera de hotel în care era cazat.

Ofițerul participa, în calitate de comandant de aeronavă, la exercițiul multinațional organizat de armata franceză, în perioada 31 mai - 4 iunie, pentru marcarea a 74 de ani de la debarcarea aliată din Normandia. La acest exercițiu, România participă cu un detașament format din 33 de parașutiști militari și o aeronavă C 27J Spartan, potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

Citește și: Surpriză de proporții! Cine este milionarul care a cerut-o în căsătorie pe Maria Sharapova

Sâmbătă dimineață, ofițerul a fost găsit fără cunoștință de către colegii săi, în camera de hotel. A fost solicitată intervenția medicală de urgență, prin serviciul 112, însă manevrele de resucitare efectuate de echipajul medical francez au fost fără rezultat, medicii declarând decesul în jurul orei 10.00, ora locală.

Cazul este cercetat, conform procedurilor, de autoritățile judiciare franceze.

Citește și: Ingrid Mocanu, dezvăluiri uimitoare despre Iohannis. Legătura acestuia cu un ministru care ar fi primit o șpagă de 10 milioane de dolari

Comandorul Ion Stăiculescu era pilot militar clasa I, cu o experiență de peste 7.500 de ore de zbor efectuate pe diferite tipuri de aeronave, dintre care aproximativ 3.500 pe C 27J Spartan, la manșa căruia zbura în calitate de pilot comandant instructor. Ofițerul, în vârstă de 55 de ani, activa în Ministerul Apărării Naționale din anul 1986. Era căsătorit și avea un copil.

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au demarat demersurile prin care să fie permisă, după finalizarea procedurilor de cercetare impuse de legislația franceză, repatrierea trupului neînsuflețit al militarului.

Citește și: Lovitura pe care PSD o avea în plan de foarte mult timp: În ce a investit Executivul .