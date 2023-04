Mihai Stoica, după ce FCSB a pierdut cu Rapid: 'Nu mai vorbiţi de fotbal, oameni buni! Doar că ce a fost aici nu a fost un joc dur. A fost măcel'

Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a scris, duminică seară, pe Facebook, că s-a temut că la meciul cu Rapid va fi tolerat jocul dur, dar în optimi sa, la partida din etapa a V-a din play-off-ul Superligii, a fost măcel.

"Nu mai vorbiţi de fotbal, oameni buni! Vorbiţi de intrarea lui Onea la Coman. Vorbiţi de intrarea lui Grigore la Compagno. Vorbiţi de Feşnic şi de celebrul arbitru VAR Vidican. Toată săptămâna am declarat public că singura temere pe care o am este că va fi tolerat jocul dur. Doar că ce a fost aici nu a fost un joc dur. A fost măcel. Înţeleg că cel mai influent şi valoros arbitru VAR român, Haţegan, a fost trimis să oficieze mâine un meci foarte important pentru fotbalul românesc, Al Nassr - Al Wehda. Dacă nu e adevărat, am fost dezinformat şi îmi prezint scuze. Poate am fi ratat nonstop şi în 11 contra 9. Sau poate nu", a scris Stoica pe Facebook.

Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FCSB, în ultimul meci al etapei a cincea din play-off-ul Superligii.

Meciul a fost arbitrat de Horaţiu Feşnic, ajutat de Valentin Avram şi Alexandru Cerei, în timp ce rezervă a fost Bogdan Dumitrache.

În Camera VAR s-au aflat George Vidican şi Vasile Marinescu.