Mihai Tudose a răbufnit și vorbește despre marile 'pariuri' pierdute: 'În cazul unui val 4 cine răspunde?'

Fostul premier Mihai Tudose spune că ar trebui să se vorbească, în România, nu despre cât se vaccinează, ci despre cum se vaccinează, pentru că mai rău decât România, la acest capitol, stă doar Bulgaria. Tudose vorbește despre marile „pariuri” pierdute.

„Marile „pariuri” pierdute... Azi nu e despre cât se vaccinează în România, ci cum? Cât - e clar: suntem penultimii în UE, numai bulgarii stau mai rău ca noi. Știm explicația Guvernului: românii-s de vină pentru că avem 28% vaccinați cu minim o doză, față de media UE de 51% (Polonia, spre exemplu, e la 49%, iar Belgia la 58%). Am fost, zilele astea, prin satele brăilene și am văzut cum stăteau vaccinurile pe garduri, fără să fugă nimeni către ele”, scrie Mihai Tudose, sâmbătă, pe Facebook.

El îi îndeamnă pe guvernanți să verifice cât de „vinovați” sunt românii, cu statisticile UE pe masă.

„Dintre octogenarii indiferenți la vaccinurile plantate de Guvern pe toate gardurile, numai 18% sunt vaccinați astăzi cu minim o doză. Spre comparație, Polonia și-a vaccinat 60%, iar Belgia 88% din categoria cea mai vulnerabilă. Avem o treime din populația de 50-79 de ani vaccinată, la jumătate față de Polonia și la ani lumină de Belgia, care, spre exemplu, a vaccinat 93% din septuagenari. Diferențele scad sub 50 de ani. România are un sfert din categoria 25-49 de ani injectată cu minim o doză, în vreme ce Belgia are 35% și Polonia 37%. Iar la categoria 18-24 de ani îi depășim pe belgieni și suntem aproape de polonezi”, scrie Tudose.

El caracterizează această situație ca fiind o „logică inumană”.

„Cei mai vulnerabili ca vârstă dintre români sunt și azi cei mai expuși la Covid, din cauza campaniei de vaccinare duse, ca toată guvernarea asta, fără nicio noimă și fără nicio grijă pentru oameni. În cazul unui val 4, cine răspunde pentru victimele campaniei dezastruoase de vaccinare? Dar câte valuri de pandemie și câți morți mai trebuie să îndure România, ca să scape de un guvern criminal prin neputința și cinismul lui? Cum poți tu „guvern” să declari senin că mai sunt niște sute de morți de covid de prin anul trecut pe care-i declari acum? Atunci era nevoie de `scăderea` cifrelor pentru a organiza alegeri înainte de a fi nevoit să prezinți bugetul prin care să nenorocești oficial o țară? Cât credeți și până unde credeți că „va ține” guvernarea doar prin minciună și nesimțire? Cât Cîțule?”, mai scrie Mihai Tudose, în prezent europarlamentar PSD.