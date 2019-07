Mihai Tudose, despre Viorica Dăncilă: 'E aceeași, nu cred în metamorfoze, gen, ieri era omidă, azi e fluture'

Mihai Tudose exclude categoric susținerea la prezidențiale a Vioricăi Dăncilă de către Pro-Romania. Fostul prim-ministru al României a declarat, la Digi24, că nu numai din cauza lui Liviu Dragnea a plecat din PSD și că Viorica Dăncilă este cea de acum un an, două sau trei luni. Cât despre o eventuală intrare la guvernare, Tudose a fost categoric: fără Dăncilă și jumătate de PSD să plece.

”Varianta susținerii lui Dăncilă, Dumnezeule mare, mi se pare o glumă. Mi se pare că exagerăm când comentăm așa ceva. Păi, am plecat din PSD și nu suntem acolo din mai multe cauze. Nu numai din cauza lui Dragnea. Dăncilă este aceeași, cea de acum o lună, cea de acum două luni, cea de acum trei luni, tot ea e, eu nu cred în metamorfoze d-astea peste noapte, ieri era omidă, azi e fluture. N-are cum. Mai era vorba să intre Pro Romania la guvernare, dar n-o să intru la guvernare cu Viorica Dăncilă prim-ministru. Poate am intra într-o formulă cu o parte din PSD, o altă parte din PSD trebuie să plece și atunci găsită o formulă de guvernare normală la cap, dar nu așa, doar ca să intrăm la guvernare”, a explicat fostul prim-ministru.