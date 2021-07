Mihai Tudose, luat la întrebări de Denise Rifai - A predat sau nu la Academia SRI: 'Nu am nimic de ascuns'

Potrivit CV-ului său postat pe Camera Deputaților, în 2013 Mihai Tudose ocupa postul de conferențiar universitar la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, iar în 2011 postul de lector universitar. În presă au apărut informații cum că Tudose susține că în 2011, ca lector universitar, ar fi predat materii precum „Protecția infrastructurilor critice” sau „Strategii de securitate și apărare”, iar în 2013, pe post de conferențiar universitar, ar fi predat și „Securitate națională și euroatlantică”.

Însă, SRI neagă aceste informații. "Nu a predat niciodată nici ca profesor titluar, nici ca asociat".

În cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, Mihai Tudose a spus care este, de fapt, adevărul despre acest subiect.

"Eu nu am spus că am predat la Academia SRI. Au mințit cei care au spus asta. Să vă spun ce înseamnă viața. Nu în 2017 au început dezvăluirile despre... ci în 2015, când am început să calc pe bocanci pe unii băieți mai deștepți sau nu, care au început să răscolească. Atunci am devenit și plagiator. Până în 2015 a fost totul ok. Făcând o pauză în 2016, când a fost alt Guvern, dar în 2017 am luat-o de la capăt. Lucrurile s-au întâmplat așa. Am dat examen de lector, aveam timp, îmi plăcea ceea ce învățasem și ce făceam. Ghiciți ce s-a întâmplat după ce am dat examenul de lector! M-am dus în Guvern în 2015. Niciodată nu amestec lucrurile. Nu poți să trimiți un asistent să țină cursurile. Și când eram la Ministerul Economiei și când am fost prim-ministru, ziua mea de muncă avea cam de la 14 la 16 ore. Adică să mai și predai... nu. S-au închis lucrurile aici. Apoi, iar am intrat în opoziție, nu aveam ce face și am dat examen de conferențiar și mi-am luat cursul, în semestrul doi. Ghici ce s-a întâmplat în semestrul doi! Eram prim-ministru, iar am lăsat-o baltă. Sunt lucruri pe care le-am câștigat prin muncă, am dat niște examene, sunt în CV. Dacă nu le puneam în CV, începea, „dar de ce nu ați pus? Aveți ceva de ascuns?” Nu am nimic de ascuns.", a declarat Mihai Tudose.