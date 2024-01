Mike Maignan, după ce a fost victima unor insulte rasiste cu Udinese: 'Nu mai voiam să joc, dar nu am vrut să-mi abandonez coechipierii'

Mike Maignan, portarul echipei AC Milan şi al naţionalei Franţei, a fost victima unor insulte rasiste în timpul unui meci din campionatul Italiei, disputat sâmbătă seara la Udinese. El nu a mai vrut să joace după ce a părăsit terenul, dar s-a răzgândit "pentru a nu-şi abandona colegii".

"Nu am vrut să mai joc, le-am spus tuturor când am părăsit terenul, dar suntem o familie, nu puteam să-mi abandonez coechipierii", a declarat el pentru platforma DAZN. "Am fost furios, nu dezamăgit, pentru că nu este prima dată când trec prin asta. Coechipierii mei, staff-ul, toată lumea mi-a spus să rămân puternic şi să dau răspunsul corect pe teren", a continuat el, scrie news.ro.

Maignan, în vârstă de 28 de ani, a vorbit pentru Sky Sport despre incidentele care l-au determinat să părăsească terenul în timpul primei reprize, înainte de a fi urmat de coechipierii săi, ceea ce a dus la o întrerupere de cinci minute a jocului. "Ceea ce s-a întâmplat a fost că atunci când am recuperat mingea pentru prima mea acţiune din meci, am auzit imitându-se ţipete de maimuţă şi nu am spus nimic. Apoi s-a întâmplat din nou şi le-am spus antrenorilor noştri şi apoi celui de-al patrulea arbitru", a continuat el.

"Am spus că nu putem juca în acele condiţii. Am luat apoi decizia de a ne întoarce pe teren şi de a da cel mai bun răspuns posibil prin câştigarea meciului", a adăugat el.

AC Milan, care a fost condusă cu 2-1 din minutul 62, s-a impus în cele din urmă cu 3-2, graţie golurilor lui Jovic (83) şi Okafor (90+3).

Clubul lombard şi-a consolidat locul 3 şi se află acum la doar patru puncte de ocupanta locului 2, Juventus, care se deplasează duminică la Lecce.