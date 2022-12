Mikheil Saakaşvili, fostul preşedinte georgian i-a scris lui Macron din închisoare

Fostul preşedinte georgian Mikheil Saakaşvili i-a scris preşedintelui francez Macron din închisoare. Documentul olograf, scris de mână cu abrevierea SOS, a fost predat corespondentului de la Tbilisi al ziarului francez Le Monde citat de Mediafax.

Saakaşvili, un inamic al lui Putin, nu se poate ridica în picioare. Fostul preşedinte al Georgiei, închis la Tbilisi cu o pedeapsă de şase ani, cere ajutorul preşedintelui francez Emmanuel Macron.

„Am luptat toată viaţa pentru libertate şi reforme în Georgia şi Ucraina şi împotriva politicii imperialiste ruse. Putin mă consideră unul dintre principalii săi duşmani. A promis public că mă va ucide (…). Am fost otrăvit în închisoare. Sunt pe moarte, nu mai am mult timp”, se arată în scrispare.

Saakashvili, în vârstă de 54 de ani, a fost unul dintre protagoniştii mişcărilor pro-europene şi anti-ruse din spaţiul fostului sovietic.

Născut în Georgia pe vremea URSS, după ce a studiat în Statele Unite şi a făcut debutul profesional într-o firmă de avocatură din New York, la mijlocul anilor 1990 a revenit ca şi colaborator al preşedintelui de atunci, Şevarnadze, înainte de a-l părăsi şi de a participa la „revoluţia trandafirului”, în 2004.

Preşedinte al Georgiei din 2004 până în 2013, Saakaşvili a devenit apoi cetăţean ucrainean în 2015 şi guvernator al regiunii Odesa, în virtutea unei relaţii de alianţă care s-a transformat ulterior în rivalitate cu preşedintele de atunci, Poroşenko. „Salvarea Ucrainei înseamnă şi salvarea Georgiei, pentru că cele două ţări luptă împotriva aceluiaşi inamic, Rusia”, spunea el la acea vreme.

Exilat la New York după ruptura cu Poroşenko, Saakaşvili s-a întors în Ucraina în 2019, rechemat de noul preşedinte Volodimir Zelenski, care l-a numit la conducerea Consiliului Naţional de Reformă. Dar, un an mai târziu, Saakaşvili a anunţat că vrea să se întoarcă în ţara natală, Georgia, iar în octombrie 2021 a fost arestat imediat la sosirea sa la Tblisi, sub acuzaţia de „abuz de putere”, pentru care a fost deja condamnat.

După o grevă a foamei pentru a protesta împotriva unei condamnări nedreapte, starea lui s-a deteriorat dramatic, iar în urmă cu câteva zile echipa sa juridică a eliberat un raport medical conform căruia Sakaşvili a fost otrăvit.

Potrivit toxicologului american David Smith, „cu un grad rezonabil de certitudine medicală, metale grele precum mercurul şi arsenul au ajuns în corpul fostului preşedinte după detenţia sa”. Medicii care au scris raportul din 28 noiembrie susţin că Saakaşvili primeşte un tratament inutil sau dăunător şi că fără un tratament adecvat, „care pare să fi fost refuzat sau nu este disponibil”, riscă moartea.

Autorităţile georgiene se asigură că Mikheil Saakaşvili este asistat în mod corespunzător, iar preşedintele Salome Zurabişvili nu a răspuns încă cererii de graţiere.

În scrisoarea către Le Monde şi Macron, Saakaşvili spune că a slăbit foarte mult (40 de kilograme precizează medicii) şi că nu mai este în stare să stea în picioare. Europarlamentarul francez Raphael Glucksmann a fost consilierul său politic şi mâna dreaptă, cînd era președinte. „Europa nu poate lăsa acest preşedinte, care a fost inamicul public numărul 1 al lui Putin timp de 10 ani, să moară într-o celulă georgiană. De neconceput”.

Saakaşvili a fost şeful statului Georgiei în 2008, când trupele ruse au invadat Abhazia şi Osetia de Sud, privând Georgia de o cincime din teritoriul său, într-un război care este văzut ca un precursor al atacurilor din 2008, 2014 şi 2022 asupra Ucrainei.