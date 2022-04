Ministerul Apărării din Marea Britanie dă informații de culise despre războiul din Ucraina

Ministerul Apărării din Marea Britanie a transmis un raport la zi al situației frontului din Ucraina. Conform acestuia, în ciuda faptului că trupele rusești au intensificat atacurile în sudul Ucrainei, nu au obținut mari progrese, în ultimele 24 de ore.

De asemenea, marina rusească nu a reușit să străpungă apărarea aeriană și maritimă a Ucrainei. Conform raportului, trupele ucrainene rezistă în punctele cheie.

În ciuda faptului că Vladimir Putin a raportat cucerirea orașului Mariupol, luptele continuă și totul s-ar putea transforma într-un război de gherilă. Militarii și civilii ucraineni nu sunt dispuși să cedeze orașul și luptă în continuare cu trupele rusești.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 April 2022



