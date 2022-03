Ministerul Apărării din Rusia, imagini de pe front: cum se avansează spre Kiev/ Video

Ministerul Apărării din Rusia a publicat un material video în care arată avansarea terestră a trupelor rusești către capitala Ucrainei, Kiev.

În materialul video se pot observa tancuri, blindate sau camioane militare care avansează spre Kiev.

Rușii încearcă să avanseze terestru către Kiev pentru a prelua controlul asupra capitalei, iar între timp se bombardează puternic obiective strategice, dar și cartiere de locuințe.

De partea cealaltă, ucrainenii susțin că au reușit să păstreze linia frontului în jurul Kievului, iar în anumite puncte au lansat contraofensiva.

