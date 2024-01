Ministerul Culturii a anunţat proiectul câştigător pentru a reprezenta România la Expoziţia Internaţională de Artă - la Biennale di Venezia

"Ce este munca/ What work is", semnat de Şerban Savu (artist), Nana Esi (artist invitat), Sophie Keij (artist invitat), Ciprian Mureşan (curator), Cristian Alexandru Damian (manager proiect) şi Fundaţia IDEA (organizator), a obţinut cel mai mare punctaj (97) la concursul organizat de Ministerul Culturii pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 60-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă - la Biennale di Venezia, care va avea loc între 20 aprilie şi 24 noiembrie, relatează News.ro.

La data de 9 ianuarie 2024, a avut loc cea de-a doua etapă de evaluare a proiectelor din cadrul Concursului naţional pentru selectarea proiectului.

Comisia de selecţie a evaluat cele trei proiecte calificate în etapa a II-a, acordând punctaje pentru criteriile prevăzute în Regulamentul de organizare a Concursului, respectiv: unitatea conceptului pentru ambele spaţii; fezabilitatea proiectului: posibilitatea de realizare practică (montare, demontare şi transport) şi încadrarea în bugetul estimat (raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate; relevanţa/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului); strategia de promovare a proiectului în cadrul Bienalei şi în afara acesteia.

În urma centralizării punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei, a fost desemnat câştigător, cu 97 de puncte, proiectul "Ce este munca/ What work is". Autori: Şerban Savu (artist), Nana Esi (artist invitat), Sophie Keij (artist invitat), Ciprian Mureşan (curator), Cristian Alexandru Damian (manager proiect) şi Fundaţia IDEA (organizator).

Locul al doilea a revenit proiectului "Monumente Vii/ Living Monuments", care a obţinut 80 de puncte.

Locul al treilea a revenit proiectului "Te văd pe tine, văzându-te pe tine/ I See Yourself, Seeing Yourself", cu un punctaj de 75,28.

Participanţii la Concurs pot depune contestaţii privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului. Contestaţiile vor fi depuse, până la data de 11 ianuarie 2024, ora 17:00 la sediul Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii, nr. 22, sector 3, cod 030833 sau în format electronic prin e-mail la adresa bienala.venetia@cultura.ro, conform prevederilor Art. 8 din Regulamentul Concursului. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin ordin al ministrului Culturii, şi formată din trei membri desemnaţi de Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român.