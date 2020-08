Ministrul Agriculturii condamnă mistreții la moarte: Porcul sălbatic, sacrificat pentru cel domestic

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, se arată un susţinător al vânătorii de mistreţi, în contextul în care acestea animale sunt un vector al transmiterii pestei porcine africane (PPA). Oros susţine că mai puţin de o treime din consumul de carne de porc este asigurat din producţia internă şi crede că nu se va putea relansa producţia de carne de porc din România până nu va fi combătută această boală, potrivit news.ro.

„Mistreţii, în opinia mea, sunt prea mulţi, iar eu am făcut apel de câte ori am avut ocazia, la cei care gestionează fondurile de vânătoare. Ştiu că pentru ei este un business acest lucru, dar ei trebuie să înţeleagă şi să vâneze mai ales în zonele unde focarele de pestă sunt mai numeroase sau în zonele unde focarele de pestă se apropie de marile ferme, pentru că toate despăgubirile pe care statul român le acordă fermierilor le acordă din bani de la buget, iar consumul, sau producţia de carne de porc în România, necesarul este acoperit din producţia internă doar 30 la sută, în opinia mea sub 30 la sută. Niciodată nu vom putea relansa creşterea porcului în România dacă nu vom rezolva problema pestei porcine africane şi asta ţine şi de reducerea numărului de mistreţi. Sigur, eu nu pot decât să cer acest lucru, nu pot dispune celor care gestionează fondurile de vânătoare să facă acest lucru, să iasă la vânătoare”, a afirmat ministrul Agriculturii, vineri după-amiază, la Piteşti, în cadrul unei conferinţe de presă.

Adrian Oros a amintit că încă din perioada stării de urgenţă a afirmat că susţine vânătoarea de mistreţi pe motiv că aceştia sunt „un vector şi un rezervor” al virusului pestei porcine africane.

Ministrul Agriculturii a adăugat că „principalul vector” de transmitere a acestui virus este omul şi că, în perioada stării de urgenţă când a fost restrânsă circulaţia persoanelor, s-a constatat o scădere a numărului de focare de PPA.