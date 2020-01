Ministrul Culturii, despre situaţia de la Opera din Iaşi: 'Vedem dacă e oportună trimiterea Corpului de control'

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat luni că specialiştii din instituţia pe care o conduce verifică informaţiile referitoare la situaţia de la Opera Naţională din Iaşi, urmând a se lua o decizie privind trimiterea Corpului de control al ministerului.

"Deocamdată, încă este o analiză pe verificarea informaţiilor. Oameni de-ai noştri din minister discută cu omologi de specialitate din interiorul Operei - financiarul de la minister cu financiarul de la Operă, juridicul cu juridicul etc. Se pun cap la cap nişte informaţii. Doamna Rancea neagă totul. Trebuie să ne hotărâm dacă e sau nu oportună trimiterea", a declarat Gheorghiu pentru AGERPRES.

Simona Alice Gogan, fost contabil-şef al Operei din Iaşi, a acuzat-o pe Beatrice Rancea, managerul instituţiei, că ar fi cheltuit nejustificat şi abuziv suma de 2 milioane de lei, acuzaţii negate de către aceasta.

"Evident, nu este nimic fondat, iar procedura doamnei nu este, în primul rând, loială faţă de instituţia unde este angajată. Este contabil economist, dar nu mai este contabil-şef. Bănuiesc că, dacă rămânea contabil-şef, lucrurile ar fi fost în continuare foarte bune, ca până acum. Plus că dânsa nu mi-a făcut absolut nici o hârtie în scris că ar fi nereguli, că ar exista aceste nereguli pe care dânsa le invocă după ce nu mai e şefă. Chiar lucrurile sunt în regulă în Operă. Nimic nu este real, evident. Este o instituţie de cultură, cu care noi am încercat să ne prezentăm la cel mai înalt nivel profesional şi moral, până la un control care să dovedească dacă doamna are dreptate sau nu", a declarat Beatrice Rancea pentru AGERPRES.

Colectivul Operei Naţionale Române Iaşi, prin Sindicatul reprezentativ al Operei Naţionale Române Iaşi, afirmă, într-un comunicat, că doreşte se clarifice situaţia creată în presă de presupusul scandal izbucnit la Opera din Iaşi, declarându-se "în total dezacord cu acţiunile doamnei Simona Alice Gogan, care au adus un grav prejudiciu de imagine activităţii şi prestaţiei instituţiei noastre".

"Real, nu există niciun conflict în cadrul instituţiei, iar acuzaţiile aduse de doamna Gogan sunt total nefondate. Referitor la activitatea şi conduita profesională a doamnei Simona Alice Gogan, dorim să precizăm că am fost informaţi de către conducerea instituţiei că încă de la începutul activităţii de contabil-şef în cadrul instituţiei noastre doamna Simona Gogan a avut o atitudine conflictuală faţă de artiştii instituţiei şi faţă de angajatele din subordinea dumneaei. Acestea din urmă au atras atenţia conducerii, în repetate rânduri, că lucrează în condiţii de stres din cauza atitudinii necolegiale a doamnei contabil-şef şi au precizat că vor fi nevoite să demisioneze dacă această stare de teroare va continua", se mai arată în comunicatul Sindicatului Operei din Iaşi.