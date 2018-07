Ministrul de Interne trage un semnal de ALARMĂ: Există riscul să avem cod roșu de inundații

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus duminică faptul că este îngrijorător faptul că zonele cu risc de inundații sunt cele unde au fost înregistrate săptămâna trecută aceleași probleme și că riscul unui cod roșu de inundații arată că momentul de vârf încă nu a fost depășit.

„Până la acest moment nu am avut situații critice, deși au fost avut destule intervenții dificile până acum. Există riscul să avem și codul roșu de inundații și asta înseamnă pentru noi că momentul de vârf nu a fost depășit încă. Ne îngrijorează și reprezintă o problemă faptul că ploile anunțate pentru următoarele două zile sunt așteptate tocmai în zonele în care am mai avut inundații în urmă cu o săptămână. În unele zone, din păcate, nu s-a reușit refacerea infrastructurii, ceea ce agravează efectul acestor ploi anunțate pentru această perioadă (...) În categoria zone cu risc intră și acele localități unde am mai avut inundații puternice săptămâna trecută: Covasna, Bacău. Pot să apară și alte probleme”, a declarat ministrul Carmen Dan, la România TV.

Ministrul de Interne a mai subliniat că, până la această oră, MAI a avut intervenții în 28 de localități din 15 județe și că principalul obiectiv al jandarmilor din teren este acela de a nu exista persoane luate de viitură.

Reprezentanții Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) au emis, duminică, o atenționare cod portocaliu de inundații pe râuri din 24 de județe, valabilă până marți noaptea, urmând să fie depășite cotele de atenție.