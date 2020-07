Ministrul Economiei prconizează o creștere economică - Va fi de 1% sau mai mult, vom vedea

Vrem să relansăm economia prin Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică şi să închidem anul 2020 cu o creştere economică, fie că este 1%, fie că este mai mult, vom vedea, cert este că vrem să încheiem anul cu creştere economică, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, notează Agerpres.

"Suntem un Guvern cu picioarele pe pământ şi trebuie să luăm în calcul toate scenariile. Să nu uităm că în primul trimestru nu am avut scădere economică, am avut o oarecare creştere de 2,3%. Ne aşteptăm probabil la o scădere, în următorul trimestru, pentru că este chiar în perioada de pandemie care a fost în România. Prin acest program economic, vrem să relansăm economia şi să închidem anul 2020 cu o creştere economică, că este 1%, că este mai mult vom vedea. Cert este că vrem să încheiem anul cu creştere economică. Există tot timpul riscul unui val 2 (al pandemiei - n. r.) care poate să apară şi care, evident, că va încetini creşterea economică şi va avea repercusiuni asupra economiei, dar eu îmi doresc - şi fac din nou un apel către români şi către cei care au beneficiat de o relaxare a măsurilor de până acum - să respecte regulile, pentru că, respectând regulile, avem toate şansele să nu avem un val 2, să nu avem o creştere atât de mare încât să nu poată fi ţinută sub control şi, practic, economia să meargă în paralel. Este vorba pentru viitor, de aici înainte, pentru a fi pregătiţi pentru starea de alertă care probabil că va urma sau pentru o eventuală, să sperăm că nu (stare de urgenţă - n. r.)", a spus Popescu, la Digi 24.Acesta a adăugat că sumele prevăzute în Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică (PNIRE) vor veni din fondurile europene care nu au fost absorbite în perioada 2014 - 2020."Banii aceştia, vorbim de fresh money, există prin flexibilizarea fondurilor europene. Practic, guvernele PSD nu au atras fondurile europene şi au rămas foarte mulţi bani. Să nu uităm că, în 2020, la sfârşitul anului, exerciţiul financiar se încheie şi din banii care nu s-au cheltuit îi folosim cu acordul Uniunii Europene - am obţinut acordul Comisiei pentru folosirea acestor bani pentru noi proiecte. Mai avem pentru IMM-uri 200 de milioane de euro. E un proiect drag mie, între a ajuta IMM-urile şi energia. E vorba despre 100 de milioane de euro care vin din Fondul de Mediu şi 100 milioane de euro pe care îi avem în bugetul Ministerului Economiei. Bani care există pentru a ridica competitivitatea IMM-urilor, a zonei hoteliere, a zonei de service-uri auto, în general toate IMM-urile care deţin un imobil pe a cărui acoperiş se pot monta panouri solare într-o maximă putere de 27 KW, în aşa fel încât să nu necesite autorizaţie şi să poată să-şi satisfacă total sau parţial consumul de energie electrică. Contractele trebuie încheiate până la sfârşitul acestui an, iar plăţile pot fi făcute în exerciţiul financiar care se încheie, plus trei ani după. Evident, că vrem să cheltuim cât mai mulţi în acest an pentru a aduce bani în economie, dar trebuie să gândim şi logistica necesară, însă va fi nevoie de aplicaţii informatice foarte performante în aşa fel încât să putem să gestionăm simultan toate acestea", a subliniat oficialul.Conform ministrului de resort, se lucrează la elaborarea unei aplicaţii informatice în care să poată fi cuprinse toate proiectele pentru care vor exista solicitări de finanţare."Nu toate proiectele despre care am vorbit sunt la nivelul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri. O parte dintre ele, acele POR (Program Operaţional Regional, n.r.) sunt la Ministerul Dezvoltării, prin Agenţiile de Dezvoltare Regională, o parte sunt la Ministerul Fondurilor Europene. Ce este la noi, la Ministerul Economiei, este acel miliard de euro: 100 de milioane microgranturi, 150 de milioane capital de lucru, 150 de milioane investiţii şi 200 de milioane pentru panourile solare. StarTech Innovation este încă la Ministerul Economiei, Start-Up Student nu am discutat încă dacă să fie la Ministerul Fondurilor Europene sau la Ministerul Economiei. De asemenea, nici digitalizarea nu am discutat dacă va fi prin Fonduri sau prin Economie. Vrem să facem o aplicaţie informatică în care să poată fi cuprinse toate proiectele. Discutăm cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi cu Autoritatea pentru Digitalizarea României", a precizat Virgil Popescu.În scopul relansării economice a turismului, Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică prevede o serie de tipuri de măsuri şi forme de sprijin. Astfel, din circa 1 miliard de euro care vor fi puşi la dispoziţia companiilor din domeniile afectate de criza provocată de pandemia SARS-CoV2, aproximativ 350 milioane de euro ar putea merge spre companiile din HoReCa, turism şi transporturi.De asemenea, se are în vedere reducerea costurilor cu utilităţile şi este în pregătire un program de ajutor pentru instalarea unor panouri fotovoltaice sau a unorstaţii de încărcare de automobile, astfel încât operatorii să poată intra într-o reţea europeană de staţii de încărcare, emiterea de vouchere de vacanţă speciale pentru pensionari, destinate exclusiv tratamentelor balneoclimaterice şi acordarea de stimulente agenţiilor de turism pentru fiecare turist străin care stă mai mult de 5 nopţi în România (incoming).Documentul mai include acordarea de granturi operatorilor economici din turism pentru implementarea măsurilor de prevenţie împotriva virusului SARS-CoV2, garantarea de către FNGCIMM a voucherelor acordate de agenţiile de turism şi structurile de primire turistică pentru călătoriile anulate din cauza Covid-19 şi emiterea şi acordarea unor tichete speciale, destinate exclusiv consumului în unităţile de alimentaţie publică autorizate.