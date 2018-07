Ministrul Justiţie anunţă o evaluare a procurorului general. Dezvăluire despre şefa interimară a DNA

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, lasă să se înţeleagă că procurorul general, Augustin Lazăr, urmează să fie supus unei evaluări asemănătoare celei la care a fost supusă Laura Codruţa Kovesi. Toader a dezvăluit că i-a cerut lui Lazăr să nu desemneze un procuror şef interimar la DNA fără să-l consulte, iar procurorul general a ţinut cont de cererea sa.

"Sigur că de-a lungul ultimului an a avut poziții care nu erau pe frecvența legii actuale. Când spunea la CSM că procedura de evaluare pe care am făcut-o eu ar fi nelegală pentru că un regulament al CSM prevede o altă metodologie. Eu i-am răspuns că regulamentul CSM nu poate a modifice legea. Dacă legea prevede criterii, proceduri, nu mă cobor la regulamente. Eram unul lângă altul în CSM și l-am întrebat dacă afirmația este documentată sau nu. Oricum nu contra, pentru că avea parți-prisurile sale. Evident că aș putea da mai multe exemple.

A venit decizia CCR. După ce am citit decizia... sigur, aveam convingerea faptului că președintele, mai devreme sau mai târziu, va emite decretul de revocare. Cu această convinere, a două zi am dat un telefon domnului procuror general. I-am zis: în aceste condiții, mai devreme sau mai târziu, când se va pune problema interimatului, va rog, în baza deciziei, să nu aflu din presă pe cine propuneți interimar, vreau să ne consultăm în prealabil. Ceea ce a și făcut. Ne-am consultat, o cunosc pe doamna Jurma. Dansul a propus și eu am exprimat acordul", a declarat Toader, într-un interviu la DCNews.

Întrebat dacă Lazăr va fi supus unei evaluări, Tudorel Toader a răspuns: "Vă dau un răspuns de principiu, general valabil: la fiecare dintre noi vine o vreme în care este supus evaluării."

