Ministrul maghiar de Externe îi pune 'la respect' pe americani: 'Nu avem nevoie să primim lecţii de la delegațiile Congresului american'

Guvernul ungar nu trebuie să fie instruit de delegațiile Congresului american despre ceea ce ar trebui să se întâmple în Ungaria, deoarece numai poporul ungar poate decide în acest sens, a atras atenţia luni, la Bruxelles, ministrul ungar de externe.

Potrivit unui comunicat dat publicităţii de Ministerul ungar al Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior, Péter Szijjártó a precizat la o conferință de presă susţinută după reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, răspunzând la întrebarea unui jurnalist despre vizita senatorilor americani în Ungaria: "Am citit aici despre indignarea americană, precum că senatorii nu au fost primiţi la nivel ministerial. Aș dori să vă rog să încercăm să găsim în cronici care a fost ultima delegație parlamentară ungară care a fost primită de un ministru american în Statele Unite".

Şeful diplomaţiei ungare a mai subliniat că atunci când au fost primite delegaţii similare în trecut, era ca și cum "ne-am fi înscris la un curs de management de stat, iar în timpul întâlnirii am avut parte de o educație foarte cuprinzătoare despre cum ar trebui guvernată Ungaria". "Acum, situația este că poporul ungar este cel care decide în acest sens, iar noi implementăm acestă decizie. Din fericire, în ultimii paisprezece ani noi am fost cei care am implementat decizia poporului și sperăm că va rămâne așa pentru o vreme", a spus ministrul ungar de externe, care a adăugat: "Şi nu avem nevoie să primim lecţii de la delegațiile Congresului american cu privire la ceea ce ar trebui sau nu ar trebui să se întâmple în Ungaria. Corectitudinea deciziei noastre este dovedită și de subiectele pe care membrii delegației Congresului le-au adus în discuție la conferința de presă din ziua precedentă, deoarece printre ele erau puține chestiuni bilaterale şi este clar că au vrut să discute despre politica internă a Ungariei și despre chestiuni legate de Uniunea Europeană, dar ei nu au nicio legătură cu aceste subiecte".

Despre Ursula

Referitor la faptul că Ursula von der Leyen vrea să candideze pentru încă un mandat la conducerea Comisiei Europene, Péter Szijjártó a spus: "În timpul mandatului Ursulei von der Leyen competitivitatea și situația de securitate a comunității s-au deteriorat dramatic. Dacă credem în ideea conform căreia în politică oamenii sunt judecați pe baza performanțelor, atunci cred că la sfârşitul mandatului, președintele von der Leyen va avea o notă nu prea strălucitoare în certificatul ei".

​Ministrul de externe a salutat, totodată, că premierul suedez, Ulf Kristersson, va efectua o vizită la Budapesta, care în opinia sa ar putea ajuta în procesul de ratificare a aderării Suediei la NATO, dar data finală a ratificării este încă necunoscută. "Pentru deputaţii ungari acesta ar fi un semn care ar putea ajuta în luarea deciziei, mai ales că premierul Suediei a mers în Turcia în timpul procesului de ratificare și de aceea nu văd exact care ar fi logica pentru care nu ar veni şi în Ungaria", a afirmat oficialul ungar, care a lăudat cooperarea economică și de apărare ungaro-suedeză, subliniind: "Companiile suedeze se simt confortabil în țara noastră, iar forțele armate ungare folosesc avioane de luptă Gripen".

Suedia se aşteaptă ca Ungaria să-i aprobe în curând aderarea la NATO

Ministrul suedez de externe a declarat miercuri că se aşteaptă ca Ungaria să aprobe în curând aderarea ţării sale la NATO, relatează Reuters.

"Salutăm faptul că Turcia şi-a încheiat procesul de ratificare şi ne aşteptăm ca Ungaria să o urmeze în scurt timp", a declarat Tobias Billstrom într-un discurs rostit în faţa parlamentului, relatează News.ro.

Ungaria este singurul membru NATO care nu a aprobat cererea Suediei de aderare la alianţă, naţionaliştii aflaţi la putere invocând ceea ce ei numesc acuzaţii nejustificate ale Suediei, potrivit cărora ar fi erodat democraţia în Ungaria.

O încercare a opoziţiei ungare de a convoca o sesiune extraordinară pentru a ratifica aderarea Suediei a eşuat la începutul acestei luni, după ce parlamentarii Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, au boicotat şedinţa.