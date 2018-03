Mircea Badea de la Antena 3, intervenţie FURIBUNDĂ la România TV: Război total cu poliţia - atac la adresa lui Marian Godină

Vedeta Antenei 3, Mircea Badea, se află în centrul unui scandal imens. Acesta a fost citat la Poliție pentru data de 20 martie, pentru a aduce clarificări în cazul jignirilor aduse polițiștilor, după cazul polițistului pedofil. Polițiștii s-au sesizat după o serie de mesaje postate de Mircea Badea pe pagina personală de Facebook.

Mircea Badea a avut o intervenţie furibundă la adresa poliţiei. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Badea s-a dezlănţuit la adresa poliţiei, dar şi la adresa poliţistului blogger, Marian Godină. "Sunt încă în libertate. Nu am înţeles nimic din acea hârtie. Am arătat-o şi altora. Nu a înţeles nimeni nimic. Cică aş fi spus nişte nasoale pe facebook despre poliţie şi dânşii m-au chemat să le clarificăm. Poliţia din România are preocupări pentru astfel de prostii. S-au terminat toate dosarele cu crime, cu violuri, pedofili. Stau pe facebook şi se uită la mine.

Trebuie să mă duc acolo să mă amendeze? E o prostie. Eu marţi nu mă duc. Dacă nu primesc o citaţie, eu nu mă duc. Aşa la invitaţii la mişto, eu nu mai răspund. Dacă apar clarificări, ştiu de ce mă duc. Godină a picat 183 de examene. Nu cred că m-a raportat el pe facebook. Nu cred că a putut să-mi citească nici măcar jumătate din postări. Nu cred că m-a chemat poliţia ca să îmi dea dislike. Dacă aveau nevoie de bani, ar fi trebuit să spună", a spus Badea.