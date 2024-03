Mircea Cărtărescu a fost distins cu Premio Mondello, atribuit în trecut lui Milan Kundera şi Thomas Bernhard

Mircea Cărtărescu a fost recompensat cu International Premio Mondello, care de-a lungul anilor, acesta a fost atribuit unor scriitori precum Milan Kundera şi Thomas Bernhard, JM Coetzee şi Don DeLillo, Doris Lessing şi Marilynne Robinson, a anunţat Nicola Lagioia, directorul Târgului de Carte de la Torino.

"Caracteristica premiului este că în fiecare an este acordat de un judecător monocrat. Eu am fost ales ca judecător monocrat pentru ediţia din 2024. Sunt onorat de acest lucru. Aşa că am decis să îi atribui Mondello International lui Mircea Cărtărescu pentru modul în care, prin operele sale, a reînnoit codurile romanului contemporan, făcându-l din nou o prezenţă magnifică din viitor", a scris Lagioia pe Facebook.

Ceremonia de decernare a premiului va avea loc în luna mai, la Salone Internazionale del Libro.

Mircea Cărtărescu, poet, prozator, eseist, critic literar şi publicist, a publicat numeroase volume, începând cu 1980, care i-au fost traduse în peste 20 de limbi.

Cărţile lui au fost premiate de Academia Română, Uniunea Scriitorilor din România şi din Republica Moldova, Ministerul Culturii, ASPRO, Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti, Asociaţia Editorilor din România.

Romanul „Nostalgia” a primit în 2005 Premiul literar „Giuseppe Acerbi“, Castel Goffredo, Italia. Autorul a primit, între altele, Premiul Internaţional pentru Literatură de la Vileniča (2011), Premiul Internaţional pentru Literatură „Haus der Kulturen der Welt“, Berlin (2012), Premiul internaţional pentru literatură, Berlin (2012), Premiul Spycher - Literaturpreis Leuk, Elveţia (2013), Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Poezie de la Novi Sad (2013), Premiul Tormenta en un vaso, Spania (2014), Premiul Euskadi de Plata, San Sebastian (2014), Premiul cărţii pentru înţelegere europeană al oraşului Leipzig (2015); Premiul de stat al Austriei pentru literatură europeană, 2015, Premiul Leteo, Spania (2017) şi Premio Formentor de las Letras (2018). În 2021 a câştigat premiul Prozart în Macedonia de Nord. În 2022, a fost desemnat câştigătorul Premiului FIL de Literatură în Limbi Romanice al Târgului de Internaţional de Carte Guadalajara.