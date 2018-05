Mircea Negulescu, ieșire spectaculoasă: 'Mă gândesc să fac politică în viitorul apropiat'

Procurorul Mircea Negulescu respinge informaţiile potrivit cărora ar fi făcut un denunţ la adresa şefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

Într-o intervenţie în exclusivitate la Realitatea TV, magistratul poreclit Portocală l-a acuzat pe ministrul Justiţiei că a intrat într-un joc al manipulării şi că asistăm la o corupţie instituţionalizată.

De asemenea, Negulescu a declarat că este uimit de faptul că ministrul Justiţiei l-a nominalizat ca având informaţii compromiţătoare despre situaţia de la DNA.

„Nu am depus niciodată (c.n. denunț), că nu am ce să spun. Ce să spun, să inventez? Voalat mi s-a sugerat că ar fi bine dacă aș proceda într-o manieră care să mă ajute. Venea din zona unor inculpați pe care îi cercetasem. (...) Nu fac politică, dar poate mă gândesc să fac politică în viitorul apropiat. Am glumit”, a spus Negulescu, la Realitatea Tv.