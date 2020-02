Mircea Rednic, antrenor Poli Iași: Sunt sigur că lucrurile se vor îndrepta în play-out

Mircea Rednic a declarat la finalul partidei cu Sepsi Sf. Gheorghe, scor 0-1, că jucătorii săi trebuie să fie mai responsabili. De asemenea, tehnicianul este de părere că jocul Iașiului se va îndrepta în play-out.

”Eşti dezamăgit, că după aia ocazia cea mai mare am avut-o noi, singuri cu portarul. Şi după aia, pe atacul nostru, o minge recuperată, noi am atacat la mijlocul terenului, nu am oprit jocul şi ne-au surprins 1 contra 1 şi a venit golul. Îmi pare rău pentru că, la fel ca şi meciul trecut. Băieţii au jucat, au muncit, din punctul ăsta de vedere chiar nu am ce să le reproşez”, a declarat Mircea Rednic, la Telekom Sport, conform Mediafax.

”Nu e primul meci când îl pierzi după minutul 80. Ştii cum e, când munceşti şi la sfârşit nu ai satisfacţia nici măcar de un punct. Nu vorbesc că te gândeai la un moment dat, mai ales după cum am început jocul, că puteai să şi câştigi”, a mai spus Mircea Rednic.

Rednic este de părere că jocul lui Poli Iași va fi mult mai bun în play-out: ”Trebuie să fie un pic mai responsabili în unele momente, rişti când trebuie să rişti, când vezi că deja nu mai poţi să înscrii e bine ca să nu te expui cum am făcut-o noi în ultimele minute. Ştiam de la început când am venit. Jocul echipei, atmosfera din echipă sunt sigur că lucrurile se vor îndrepta în play out”.

În clasamentul Ligii 1, Poli Iași e poziționează pe locul 12, cu un total de 22 de puncte.