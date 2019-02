Mircea Rednic, după 3-0 cu Poli Iași: 'Este un început bun, am făcut o primă repriză foarte bună. Felicit jucătorii mei, mai ales pe cei nou-veniţi'

Tehnicianul Mircea Rednic a declarat, luni seară, că Dinamo a avut un început bun cu Poli Iaşi, scor 3-0, dar crede că jucătorii săi trebuie să aibă răbdare, potrivit news.ro.

"Este un început bun, am făcut o primă repriză foarte bună. Felicit jucătorii mei, mai ales pe cei nou-veniţi. Trebuie să avem răbdare, le-am spus şi băieţilor să fie modeşti şi realişti. Am fost bine organizaţi, toată echipa şi-a făcut datoria. Am remarcat că şi fanii au fost mai numeroşi. Cu răbdare şi încredere vom rezolva problemele noastre", a declarat Rednic la Digisport.

Formaţia Dinamo a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Poli Iaşi, în ultimul meci al etapei a XXII-a a Ligii I.

Golurile au fost marcate de Mattia Montini în minutele 7 şi 69 şi Daniel Popa, în minutul 90+3.