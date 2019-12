Mirel Rădoi a fost dorit de Al Hilal

Mirel Rădoi a dezvăluit că a fost dorit de Al Hilal, pe vremea când antrena reprezentativa de tineret a României. Însă, fostul fotbalist al FCSB-ului i-a refuzat pe oficialii din Golf, acesta dorind să-și ducă la finalitate proiectul pornit la naționala U21, scrie Mediafax.

Mirel Rădoi a fost instalat pe banca naționalei României, după ce Cosmin Contra a plecat la finalul grupelor de calificare pentru Euro 2020. Acesta susține că a fost dorit pe banca lui Al Hilal, pe când acesta antrena naționala U21, însă a ales să-și țină promisiunea făcută celor de la FRF, și anume aceea de a-și duce contractul la bun sfârșit.

(Ai avut ofertă de la Al Hilal în ultima perioadă pentru a fi antrenor?) „Ofertă e mult spus, pentru că aş da naştere la alte discuţii. Cum a fost şi cu alte echipe, le-am tăiat de la început. De ce? Pentru că aveam un proiect la naţionala de tineret, am promis Federaţiei, le-am spus lui Răzvan (n.r. Burleanu) şi lui ‘nea Mihai (n.r. Stoichiţă) că am semnat contractul de doi ani, doi ani de zile, indiferent cine va veni, voi rămâne aici.

Pentru mine contract este ceva care trebuie făcut, este o chestie formală. Din punctul meu de vedere, ce mă ţin sunt rezultatele şi cuvântul. Adică dacă eu am vorbit cu cineva şi am negociat ceva, lucrurile alea eu trebuie să le găsesc în contract. Eu până acum nu am citit contracte, doar le-am semnat.” , a declarat Mirel Rădoi pentru Telekom Sport.

Actualul selecționer a fost transferat de Al Hilal, în ianuarie 2009, de la Steaua București, pentru suma de șase milioane de euro. Acesta a evoluat timp de doi ani în tricoul echipei din Golf, în perioada 2009-2011.