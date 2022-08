Mirel Rădoi, supărat pe Paul Papp: 'Vor exista repercusiuni. Nu vreau o amendă de doar câteva sute sau mii de euro'

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat joi seară, după meciul cu Hapoel Beer Sheva, scor 1-1, că este foarte supărat pe Paul Papp, caare a fost eliminat la pauză, şi că jucătorul va plăti o amendă, conform news.ro.

”Mă aşteptam la un meci destul de disputat, dar nu mă aşteptam la astfel de evenimente neaşteptate. Am făcut o repriză foarte bună în care am avut ghinion. Trebuia să deschidem scorul. Apoi a venit acea nebunie a lui Paul şi a trebuit să cedăm teren adversarului. Am încercat să delimităm anumite zone. Ne-am văzut conduşi. Mă bucură atitudinea lor după golul primit. Am încercat să profităm de spaţiile libere dintre fundaşii centrali. Sunt foarte supărat pe Paul (Papp) pentru că dacă ar fi fost în timpul partidei, o poziţionare greşită, un fault de ultim apărator, astea se pot remedia, dar acesta este cel mai important meci al clubului din ultimii 20-30 de ani şi ajungem într-o situaţie în care am aflat că suntem în zece cu trei minute înainte să ieşim pe teren. A trebuit să renunţăm la Elvir din păcate. Ne-am gândit la el ca să îl avem şi pentru partidele din campionat şi să atacăm spaţiile libere cu viteza lui Ivan. I-am spus că îmi pare rău, dar este pentru binele echipei. Vor exista repercusiuni pentru Papp. Va trebui să plătească o amendă pe care o vom stabili împreună cu clubul. Nu vreau ca după un astfel de episod amenda să fie de doar câteva sute sau mii de euro. Trebuie să suferim cu toţii”, a spus Rădoi la Digi Sport.

Formaţia Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, joi, pe teren propriu, în compania echipei israeliene Hapoel Beer Sheva, în prima manşă din play-off-ul Conference League.

Hapoel a deschis scorul prin golul marcat de Hatuel, în minutul 70, în timp ce pentru Universitatea Craiova a punctat Ivan, din penalti, în minutul 74.

Paul Papp a fost eliminat la pauză, iar de la Hapoel a fost eliminat El Hamed, în minutul 73.