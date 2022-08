Mișcare strategică pe ruta Arabia Saudită - Rusia: Vărul prințului moștenitor, investiție masivă în firme rusești

Prinţul Alwaleed Bin Talal a investit peste 500 de milioane de dolari în firme ruseşti în perioada invaziei Moscovei în Ucraina, într-un semn al poziţiei politice prudente pe care statul din Golf a menţinut-o faţă de partenerul său din OPEC+, conform Yahoo Finance, citat de Ziarul Financiar.

Firma de investiţii a prinţului Alwaleed, Kingdom Holding Co., a achiziţionat în februarie certificate de depozit emise de Gazprom PSJC, Lukoil PJSC şi Rosneft PJSC, potrivit unui document depus la bursă. Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie.

Nu au fost date date date specifice pentru aceste investiţii, iar firma saudită nu a răspuns la întrebările dacă le mai deţine în continuare. Valoarea tuturor acestor certificate de depozit a scăzut rapid după începerea războiului, când tranzacţionarea la Moscova a fost oprită şi au fost impuse sancţiuni occidentale asupra Rusiei.

Investiţiile evidenţiază relaţia delicată a Arabiei Saudite cu Rusia de-a lungul conflictului, în condiţiile în care mulţi dintre vecinii săi din Golf s-au retras.

Alwaleed, al cărui bunic a fost fondatorul Arabiei Saudite moderne, este unul dintre cei mai bogaţi oameni ai ţării şi unul dintre cei mai importanţi investitori internaţionali. Mai nou, el a fost eclipsat de fondul suveran de investiţii al regatului, prezidat de vărul său, prinţul moştenitor Mohammed bin Salman, care a achiziţionat în luna mai 16,9% din acţiunile Kingdom Holding Co pentru 1,5 miliarde de dolari.

Preşedintele Vladimir Putin şi conducătorul de facto al regatului, prinţul moştenitor Mohammed bin Salman, au vorbit de mai multe ori de la începutul războiului. Ambele ţări au colaborat în cadrul grupului de producători de petrol OPEC+ pentru a gestiona oferta de ţiţei şi au rezistat în mare măsură apelurilor liderilor occidentali, inclusiv ale preşedintelui american Joe Biden, de a contribui la soluţionarea preocupărilor legate de inflaţia mondială prin creşterea producţiei de petrol.

Prinţul Alwaleed a fost reţinut la hotelul Ritz-Carlton din capitala saudită în 2017, împreună cu alţi prinţi şi oficiali guvernamentali, în cadrul a ceea ce statul a numit o anchetă anticorupţie. Nicio acuzaţie oficială nu a fost prezentată vreodată, iar el a fost eliberat după 83 de zile, după ce a ajuns la o “înţelegere confirmată” nedivulgată cu guvernul.

Kingdom Holding a investit 1,37 miliarde de riali (365 de milioane de dolari) în certificatele de depozit americane ale Gazprom în februarie. De asemenea, a investit 196 de milioane de riali în certificatele de depozit globale ale Rosneft în aceeaşi lună şi 410 milioane de riali în certificatele de depozit americane ale Lukoil între februarie şi martie.

Achiziţiile fac parte din programul de investiţii al Kingdom Holding, care se concentrează pe finanţarea alternativă, energie, divertisment, inteligenţă artificială, asigurări, gestionarea activelor, mărfuri şi fonduri.

Firma saudită a investit 3,4 miliarde de dolari la nivel mondial începând din 2020, pe baza documentelor depuse, o dezvăluire rară din partea companiei. Cea mai mare investiţie a fost evaluată la 2,5 miliarde de riali la Telefonica SA din Spania între aprilie şi august 2020.

De asemenea, firma deţine acţiuni în Uber Technologies Inc., TotalEnergies SE, Alibaba Group Holding Ltd. şi BHP Group Ltd., achiziţionate în cea mai mare parte în 2020 şi 2021. Cea mai recentă tranzacţie pe care a dezvăluit-o a fost de 178 de milioane de riali în Hercules Capital Inc. realizată în iunie. Acţiunile firmei de capital de risc au crescut cu 17% de la începutul lunii iulie.

Prinţul Alwaleed, în vârstă de 67 de ani, a devenit unul dintre cei mai cunoscuţi investitori saudiţi după ce a preluat acţiuni în companii precum Citigroup Inc. şi Apple Inc. El a susţinut eforturile de modernizare ale prinţului Mohammed, inclusiv acordarea dreptului de a conduce pentru femei.

Mai recent, el a anunţat vânzarea unui pachet de acţiuni la casa sa de discuri Rotana Music către Warner Music Group Corp. şi a strâns 2,2 miliarde de dolari prin vânzarea unei părţi din pachetul său de acţiuni la lanţul hotelier Four Seasons către Cascade Investment LLC a lui Bill Gates.

Alwaleed este cunoscut pentru investiţiile pe termen lung şi este un fan al celebrului investitor Warren Buffett. El s-a autointitulat odată echivalentul arab al Oracolului din Omaha.