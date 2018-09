Miting de susținere a lui Augustin Lazăr, în Piața Victoriei: 'Justiția o poate asigura doar statul. Avem nevoie de magistrati curajoși'

Un miting de susținere a procurorului general, Augustin Lazăr, este anunțat pentru 7 septembrie, ora 18.00, în Piața Victoriei din București.

Evenimentul a fost creat pe Facebook și se intitulează "Sustin Augustin Lazar - Meeting Pasnic".

"'Imi doresc ca institutiile Statului sa-si faca treaba asa cum ar fi normal: sa lucreze in interesul cetatenilor onesti, si nu al infractorilor.

Educatia, sanatatea si justitia consider ca sunt pilonii de baza ai unei societati. Daca de sanatate si educatie mai putem beneficia si in mediul privat, justitia o poate asigura doar Statul.

De aceea avem nevoie de o justitie independenta, de magistrati profesionisti, curajosi si cu coloana vertebrala.

"Adevarul este valoarea cea mai de pret. Adevarul nu trebuie sa supere pe nimeni. Adevarul este riguros, este concret, este neinterpretabil. Adevarul este unul singur !" - A.L.

Voi merge in Piata Victoriei din Bucuresti, intr-un gest de sustinere pentru Procurorul General al Romaniei, dl. Augustin Lazar, pentru mine un model de profesionalism, onestitate, curaj, verticalitate.

Vino si tu daca simti la fel", este mesajul lui Marian Roșca, cel care a creat evenimentul.

Recent, ministrul Justiției a anunțat că a demarat evaluarea lui Augustin Lazăr. Peste 200 de magistrați i-au trimis o scrisoare ministrului Justiției în care își exprimă susținerea pentru procurorul general al României.