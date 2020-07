Mitsubishi ar putea închide o fabrică din Japonia

Producătorul auto japonez Mitsubishi Motors are în vedere să închidă filiala responsabilă de modelul Pajero şi închiderea unei fabrici din centrul Japoniei, care produce vehiculul utilitar sport cu acelaşi nume, scrie publicaţia Japan Today, care citează două surse menţionate de Reuters.

Mitsubishi are în vedere închiderea Pajero Manufacturing Co Ltd şi a fabricii sale din Prefectura Gifu în termen de trei ani, au spus sursele.

La rândul său, un reprezentant Mitsubishi Motors a spus că nu s-a decis nimic.

Pe lângă Pajero, fabrica din Gifu mai produce minivan-ul Mitsubishi Delica D5 şi SUV-ul Mitsubishi Outlander. Ambele vor fi produse probabil în altă locaţie, au precizat aceleaşi surse.

Producătorii auto japonezi, inclusiv Mitsubishi Motors, au fost nevoiţi să-şi reconsidere strategiile, deoarece cererea de autovehicule a fost afectată de pandemie.

Mitsubishi Motors urmează să-şi prezinte luni planul pe termen mediu.