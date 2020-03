MOL a descoperit petrol şi gaze în Marea Nordului

MOL Norge AS, subsidiară a Grupului ungar MOL, şi partenerii săi au anunţat miercuri că au descoperit rezerve noi de petrol şi gaze într-un perimetru offshore situat la aproximativ 200 km vest de Stavanger, în sectorul norvegian al Mării Nordului, anunță news.ro.

”Sonda de explorare din zona de licenţă 820S are o adâncime de forare maximă de 2.652 metri sub nivelul mării, iar rezervele de petrol şi gaze au fost descoperite în mai mule formaţiuni şi au fost testate cu succes la o capacitate de extracţie de 3.463 de barili echivalent petrol pe zi. Resursele potenţiale descoperite în formaţiunea principală sunt cuprinse între 12 şi 71 de milioane de barili echivalent petrol şi gaze”, arată un comunicat al companiei.

Potenţialul de comercializare a resurselor nou-descoperite va fi determinat ulterior, în urma lucrărilor tehnice suplimentare.

MOL Norge AS deţine o participaţie de 40% şi este operatorul licenţei 820S în numele partenerilor Lundin Norway AS (40%), Wintershall Dea Norge AS (10%) şi Pandion Energy AS (10%).

Grupul MOL a intrat în Norvegia în 2015, prin achiziţia integrală a companiei Ithaca Petroleum Norge. Lucrările de foraj au început în 2018, în condiţiile în care operatorul a derulat operaţiunile pregătitoare într-un timp record, fără niciun fel de întârzieri, într-un mediu puternic reglementat.

Operaţiunile de explorare din Norvegia au ca scop susţinerea înlocuirii organice a rezervelor existente ale grupului.

Grupul MOL este o companie de petrol şi gaze internaţională integrată, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operaţiuni în peste 40 de ţări şi 25.000 de angajaţi în întreaga lume. În prezent, activităţile de producţie se desfăşoară în opt ţări, iar cele de explorare în 13 ţări. Grupul MOL controlează patru rafinării şi două unităţi petrochimice la nivelul managementului integrat al lanţului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia şi Croaţia. Compania are, de asemenea, o reţea de aproximativ 1.900 de benzinării în 10 ţări din Europa Centrală şi de Sud-Est, dintre care 227 in România.