Klaus Iohannis a fost pus într-o situaţia delicată la dezbaterea de marţi seară de la BCU. Preşedintele a fost întrebat de reprezentantul Pro TV de ce a acceptat în 2009 să fie premierul propus de PSD, aliat cu Liviu Dragnea.

"Atunci aşa am văzut lucrurile şi aşa am acţionat atunci. Acum am acţionat în felul în care m-aţi văzut acţionând. PSD este partidul care trebuie înlăturat de la butoanele puterii", a declarat Iohannis.