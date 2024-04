Momentul în care mașina unui agent ucrainean trecut de partea Rusiei sare în aer, la Moscova (video)

Victima, Vassili Prozorov, a fost rănit la mâini şi picioare, a declarat pentru RIA Novosti o sursă de securitate, sub rezerva anonimatului. O altă sursă din cadrul serviciilor de urgenţă a declarat, la rândul său, că bărbatul a fost rănit în momentul în care un dispozitiv exploziv s-a declanşat sub maşina sa de tip SUV, în apropierea locuinţei sale din nordul capitalei Rusiei.

Comitetul de Anchetă rus, organismul însărcinat cu realizarea cercetărilor penale, a confirmat un incident în care "un vehicul a fost avariat şi proprietarul său a fost rănit", fără a preciza dacă într-adevăr a avut loc o explozie. O rudă a lui Vassili Prozorov a declarat pentru RIA Novosti că viaţa acestuia nu este în pericol. "Este în viaţă, e bine", a spus el.

În martie 2019, Vassili Prozorov a participat la o conferinţă de presă la Moscova, unde a fost prezentat ca un dezertor care a trecut de partea Rusiei. El a declarat apoi că a lucrat pentru SBU între 1999 şi 2018, dând asigurări că a furnizat informaţii Rusiei începând din aprilie 2014, având o "motivare ideologică".

SBU a reacţionat susţinând că Prozorov a fost concediat în 2018 pentru lipsuri, acuzându-l mai ales că a consumat băuturi alcoolice la serviciu şi că s-a "vândut" ruşilor.

Kievul nu a făcut pentru moment declaraţii în legătură cu incidentul de vineri.

