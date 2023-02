Un videoclip înfricoșător șochează Internetul. Imaginile surprinse arată cum un stol de păsări s-a prăbușit peste o casă, arată B1TV.ro.

Una dintre ipoteze ar fi că stolul s-a prăbușit pentru că păsările au fost afectate de curenții de aer polar.

O altă teorie este că zburătoarele s-ar fi electrocutat din cauza cablurilor electrice de înaltă tensiune.

Shocking moment entire flock of birds drops dead from the sky pic.twitter.com/R9dpcPEkXW