'Moş Crăciun în paşi de swing', concert pe scena ARCUB - Hanul Gabroveni

Seria de concerte Jazz Compas Live aduce împreună muzicieni consacraţi ai scenei de jazz româneşti şi concepte inedite de evenimente culturale, propunând un concert de Crăciun în care muzica swing este vedetă, alături de dansatori de swing şi lindy hop, informează Agerpres.

Un concert din această serie este programat vineri, de la ora 20.00, la ARCUB - Hanul Gabroveni, alături de nume sonore ale scenei locale de jazz: Cătălin Milea ‘Pasăre Măiastră’ feat. Gabriela Costa & Adina Răducan, Sorina Rotaru & Friends. Energia serii va fi amplificată de prezenţa dansatorilor de Swing şi Lindy Hop.

Spectacolul "Moş Crăciun în paşi de Swing" debutează la ora 20.00 cu Sorina Rotaru & Friends. Inspirată de improvizaţie, de interplay-ul dintre muzicieni şi de înregistrările legendare ale interpretei Sarah Vaughan, Sorina Rotaru a lansat anul acesta primul album sub nume propriu numit 'Open Your Wings'. A obţinut masterul în compoziţie jazz la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti şi este prezentă pe scena jazz din toată ţara, colaborând cu muzicieni din noua generaţie precum Alexandru Olteanu, Iulian Nicolau, Liviu Negru, Oleg Laşcu, Ciprian Pop, Dan Alexandru, Andrea Caruso. Repertoriul ales reuneşte unele dintre cele mai frumoase ode muzicale dedicate Crăciunului, “White Christmas”, “Let It Snow”, “Santa Claus Is Coming To Town” şi compoziţii proprii dedicate acestei sărbători cu inspiraţie.

Al doilea concert al serii este susţinut de Cătălin Milea ‘Pasăre Măiastră’ feat. Gabriela Costa & Adina Răducan, un ansamblu ce îi include pe cei mai redutabili muzicieni de jazz de la noi şi două prezenţe feminine încântătoare: Gabriela Costa, binecunoscută şi apreciată pentru prezenţa şi vocea unică şi Adina Răducan o tânără cântăreaţă impresionantă ca prezenţă şi tehnică, cu studii la Berkley School of Music (Boston, U.S.A.) Cătălin Milea ‘Pasăre Măiastră’ propune piese de jazz românesc, un repertoriul ales - ce reuneşte unele dintre cele mai emblematice creaţii devenite celebre prin interpretări ale Aurei Urziceanu, Ancăi Parghel, de la Johnny Răducanu, Mircea Tiberian, Garbis Dedeian şi alţii. Cătălin Milea considerat unul din cei mai creativi artişti ai momentului, apreciat ca interpret, compozitor sau profesor, şi-a început studiile la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, le-a continuat în Olanda (Conservatorul Prins Claus, Conservatorul din Amsterdam şi Haga) şi în S.U.A.. (Long Island University - Brooklyn, New York). În perioada 2008-2010 i-a fost acordată bursa Huygens Beurs a Guvernului olandez şi a fost sprijinit de fundaţia Makarov.

Acesta este un fervent susţinător al mişcării româneşti de jazz, fiind iniţiatorul primei reviste de jazz româneşti Jazz Compas, implicat atât în activitatea concertistică cât şi pedagogică, oferind workshop-uri şi masterclass-uri. A colaborat cu Carlo de Rosa, Eric Revis, Tommy Crane, Nasheet Waits, Anthony Pinciotti, Dick Oatts, Sam Newsome, John Engels, Eugen Gondi, Garbis Dedeian, Mircea Tiberian, Anca Parghel, Johnny Răducanu, Sorin Zlat, Răzvan Cojanu, Sebastian Burneci, Tavi Scurtu, Luiza Zan. A înregistrat albumele "Re-Bop Unit featuring Dick Oatts", cu participarea unuia dintre cei mai apreciaţi muzicieni ai genului din New York, "Something for Now' cu trio-ul de muzică improvizată RAM (Rodriguez/Aksunger/Milea) şi ‘Evocative’ în duo alături de ghitaristul Dan Mitrofan.

A înregistrat/ concertat cu ansambluri ca European Youth Big-Band (Peter Herbolzheimer), European Contemporary Orchestra (ECO), Camerata Ardesko; ca lider, cu trio-ul Synaesthetik, Confluence Quartet (alături de pianistul LucianBan), Re-Bop Unit alături de ghitaristul George Dumitriu, Cătălin Milea Hammond Trip, şi poate fi văzut concertând cu Sonoterra Ensemble, Mircea Tiberian Group, Bucharest Jazz Orchestra, Bigband-ul Radiodifuziunii Române, Sorin Zlat Quartet şi altele, având o bogată activitate concertistică la cele mai importante festivaluri internaţionale.

Biletele se pot achiziţiona de pe iabilet.ro. Accesul în sală se face începând cu ora 19.30. Accesul cu camere foto profesionale se face doar cu acordul organizatorilor.