Mulţescu: Erau nemulţumiri în cadrul echipei Astra când am venit eu, sunt şi acum

Tehnicianul Astrei Giurgiu, Gheorghe Mulţescu, a declarat, luni, după înfrângerea severă, scor 0-3, cu FCSB, că în echipa sa sunt "nemulţumiri", fără a preciuza despre ce e vorba.

"Steaua a jucat mult mai bine decât a făcut-o până acum. Noi n-am reuşit să le opunem rezistenţă. Le-am dat şi cadouri, am ratat tot ce se putea rata. Există o zi d-asta, ratezi tot şi adversarul înscrie tot sau înscrie foarte mult. Dacă le mi dai şi cadouri, e clar că lucrurile nu stau bine. Eu zic că în ultimele 20 de minute am condus jocul, am avut acţiuni multe, am zi să respectăm jocul, să jucăm ofensiv, să participăm şi noi la spectacol. Puteam să înscriem două goluri. Nu ar fi mirat pe nimeni dacă meciul se termina 3-2 după ce s-a jucat în ultimele 20 de minute. Dar nu asta a fost diferenţa. E clar că în favoarea lor a fost. Steaua are echipă mai bună, o echipă cu valori, puternică. Are trei echipe, una în teren, una pe margine şi una în tribune. Nu e uşor (n.r. - să preia echipa din mers). În momentul în care am am venit, erau după câteva înfrângeri, erau nemulţumiri în cadrul echipei. Sigur că sunt nemulţumiri (n.r. - şi acum), dar i-am făcut pe jucători să treacă peste asta. S-au pregătit, au jucat bine la Cluj, acum problema e că am jucat cu Steaua, o echipă puternică şi dacă mai prinde şi o zi bună, iar tu eşti la polul opus, e clar că ăsta e deznodământul. Nu am pierdut cu oricine, ne-a bătut o echipă superioară, e clar. E satisfacţia că am jucat şi noi cât de cât, am participat la spectacol", a declarat Mulţescu, la Telekom Sport, conform News.ro.

Mulţescu spune că FCSB este o echipă mai bună decât CFR Cluj: "Părerea mea că Steaua are echipa mai bună. Are un joc mai elaborat şi un joc mai ofensiv, mai variat. Clujul are un joc mai închis şi cu multă siguranţă."

FCSB a învins, luni, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Astra Giurgiu, în ultimul meci din etapa a V-a a play-off-ului Ligii I. FCSB revine pe primul loc după acest succes, cu două puncte avans faţă de CFR Cluj, la finalul turului play-off-ului.

Au marcat: Gnohere '27 (p), Man '47, Pintilii '49.